Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε την Τρίτη υπέρ μιας ομάδας ηλικιωμένων Ελβετών στο οποίο προσέφυγαν υποστηρίζοντας ότι ανεπαρκείς προσπάθειες της κυβέρνησής τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συνθηκών καύσωνα.

Η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την υπόθεση, για την οποία προσέφυγαν περισσότερες από 2.000 γυναίκες, ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν για μελλοντικές προσφυγές.

Η ελβετική ένωση των «Ηλικιωμένων για την προστασία του κλίματος», στην οποία συμμετέχουν 2.500 γυναίκες ηλικίας 73 ετών κατά μέσο όρο, επεδίωκε το ΕΔΔΑ να αναγκάσει τη Βέρνη να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα πιο γρήγορα από όσο έχει σχεδιάσει.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου Siofra O'Leary είπε ότι η ελβετική κυβέρνηση παραβίασε το ανθρώπινο δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, αποτυγχάνοντας να εφαρμόσει επαρκείς εσωτερικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σημείωσε επίσης ότι η ελβετική κυβέρνηση απέτυχε να επιτύχει τους προηγούμενους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μη λαμβάνοντας μέτρα για να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων.

Το παγκόσμιο κίνημα των πολιτών Avaaz είπε ότι η απόφαση του δικαστηρίου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση για την κλιματική αλλαγή.

«Η απόφαση αποτελεί ένα κρίσιμο νομικά δεσμευτικό προηγούμενο που χρησιμεύει ως σχέδιο για το πώς να μηνύσετε με επιτυχία την κυβέρνησή σας για τις αποτυχίες σε ό,τι αφορά το κλίμα», δήλωσε η Ruth Delbaere, διευθύντρια νομικών εκστρατειών στο Avaaz.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε δύο άλλες παρόμοιες υποθέσεις, μία που ασκήθηκε από έξι Πορτογάλους νέους εναντίον 32 ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και μια άλλη από έναν πρώην Γάλλο δήμαρχο κατά της γαλλικής κυβέρνησης.



Πηγή: skai.gr

