Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τη Σερβία κατά την 25η επέτειο του αιματηρού αεροπορικού βομβαρδισμού του NATO στην πρεσβεία της Κίνας στο Βελιγράδι.

Η επίσκεψη θα γίνει στο πλαίσιο ευρωπαϊκής περιοδείας του κ. Σι, η οποία αναμένεται να συμπεριλάβει επίσης σταθμούς στη Γαλλία και στην Ουγγαρία, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας Χουά Τσουνγίνγκ στο Πεκίνο χθες Δευτέρα.

Το σερβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug μετέδωσε πως ο πρόεδρος της Κίνας θα αφιχθεί στο Βελιγράδι κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Αλεξάνταρ Βούτσιτς την 7η Μαΐου, ακριβώς 25 χρόνια μετά τον βομβαρδισμό, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή τριών κινέζων δημοσιογράφων, προκαλώντας οργή στο Πεκίνο.

Το NATO είχε χαρακτηρίσει τον βομβαρδισμό δυστύχημα.

Αν και η Σερβία έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για την εισδοχή της στην ΕΕ από το 2014, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία. Ο κ. Βούτσιτς επισκέφθηκε το Πεκίνο τον Οκτώβριο.

Η βαλκανική χώρα είναι μέρος της Πρωτοβουλίας Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος — των λεγόμενων νέων δρόμων του μεταξιού. Η Κίνα έκανε επενδύσεις οι οποίες επέτρεψαν ιδίως να κατασκευαστεί σιδηροδρομική σύνδεσης υψηλής ταχύτητας μεταξύ του Βελιγραδίου και της Βουδαπέστης, μεταξύ άλλων.

Η επίσκεψη του προέδρου Σι στη Σερβία θα ακολουθήσει τη διήμερη παραμονή του στη Γαλλία, όπου είχε μεταβεί για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2019, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Το Ελιζέ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην οικονομική συνεργασία και στην κλιματική αλλαγή.

Ο αρχηγός του κινεζικού κράτους θα δει τον γάλλο ομόλογό του μερικές εβδομάδες μετά την επίσκεψη του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς στην Κίνα, στα μέσα αυτού του μήνα.

Ο κ. Σι θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στη Γηραιά Ήπειρο στην Ουγγαρία, από τα ελάχιστα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης ενταγμένα στους κινεζικούς νέους δρόμους του μεταξιού. Ο μαγυάρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πρόσφατα υπέγραψε συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες. Η BYD, η μεγαλύτερη κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σχεδιάζει να κατασκευάσει εργοστάσιο στην Ουγγαρία. Στην ανατολικοευρωπαϊκή χώρα αναμένεται επίσης να εγκατασταθεί μονάδα της κινεζικής γιγαντιαίας κατασκευάστριας μπαταριών CATL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

