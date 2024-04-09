Κανονικά θα διεξαχθούν οι αγώνες του Champions League απαντά η UEFA μετά τις απειλές του Ισλαμικού Κράτους κατά των χωρών που θα φιλοξενήσουν τα ματς, σύμφωνα με το BBC.

Όπως μετέφερε το ισπανικό «ondacero.es» το Ισλαμικό κράτος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται τα τέσσερα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τα ματς της πρώτης φάσης των προημιτελικών του Champions League, την Τρίτη (9/4) και την Τετάρτη (10/4) απειλώντας ότι θα επιτεθεί σε αυτά κατά τη διάρκεια των αγώνων!

Σε απάντηση, η UEFA ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση για τις απειλές, αλλά οι αγώνες στη Μαδρίτη, το Παρίσι και το Λονδίνο θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί εξαρχής.

Οι αρχές στη Γαλλία και στην Ισπανία επιβεβαίωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος του διοικητικού οργάνου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δήλωσε: «Η UEFA έχει επίγνωση των υποτιθέμενων τρομοκρατικών απειλών που γίνονται για τους αγώνες της UEFA Champions League αυτής της εβδομάδας και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές των χωρών.

«Όλοι οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν με τις κατάλληλες ρυθμίσεις ασφαλείας».

Το κανάλι υπέρ του Ισλαμικού Κράτους έκανε έκκληση για βίαιες επιθέσεις και παρουσίαζε εικόνες από το στάδιο Emirates στο Λονδίνο, το στάδιο Bernabeu και το στάδιο Metropolitano στη Μαδρίτη καθώς και το στάδιο Parc des Princes στο Παρίσι.



Πηγή: skai.gr

