Το Ισραήλ θέλει να αποκτήσει απόθεμα σκηνών που να μπορούν να φιλοξενήσουν σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους ενόψει της επίθεσής του στη Ράφα, για την οποία υποστηρίζει πως πρόκεται για το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κυβερνητική πηγή.

Η ανακοίνωση του δημόσιου διαγωνισμού, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας, αφορά στην αγορά 40.000 σκηνών με 12 θέσεις καθεμιά, δηλαδή 480.000 θέσεις.

«Επιβεβαιώνω ότι έχει ανοίξει διαγωνισμός για προσφορές ο οποίος αφορά τη λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, χωρίς να διευκρινίσει πού θα εγκατασταθούν οι σκηνές.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι η Χαμάς διατηρεί τέσσερα τάγματα στη Ράφα, πόλη στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας κοντά στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας για να διαφύγουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις μάχες που μαίνονται μετά την πρωτοφανή επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Παρά την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εξαπολύσει την επίθεση εναντίον της Ράφα. Χθες, Δευτέρα, έκανε μάλιστα γνωστό πως έχει οριστεί ημερομηνία, χωρίς να αποκαλύψει ποια είναι αυτή.

«Αυτό θα γίνει - υπάρχει ημερομηνία», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι σχεδιάζεται αυτή η επίθεση, μετά την ανακοίνωση, την Κυριακή, της αποχώρησης ισραηλινών στρατευμάτων από την πόλη Χαν Γιουνίς, τη μεγαλύτερη του νότιου τμήματος της λωρίδας της Γάζας, επίκεντρου των μαχών ανάμεσα στο στρατό και τη Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από το 2007.

Έκτοτε χιλιάδες Παλαιστίνιοι, που είχαν διαφύγει, επέστρεψαν στη Χαν Γιουνίς, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, όμως οι περισσότεροι απ' αυτούς βρήκαν τις κατοικίες τους σε ερείπια ή να είναι αδύνατο να κατοικηθούν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο δρόμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ευνοούν στοχευμένες επιχειρήσεις στη Ράφα και εκφράζουν φόβους για το κατά πόσο είναι δυνατό να απομακρυνθούν τόσοι κάτοικοι πριν από μια επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

