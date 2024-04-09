Αναταραχή προκαλεί στην Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο ο ISIS!



Όπως μετέφερε το ισπανικό «ondacero.es» το Ισλαμικό κράτος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται τα τέσσερα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τα ματς της πρώτης φάσης των προημιτελικών του Champions League, την Τρίτη (9/4) και την Τετάρτη (10/4) απειλώντας ότι θα επιτεθεί σε αυτά κατά τη διάρκεια των αγώνων!



Η ανάρτηση έγινε από τα Μέσα Al-Azaim και το Sarh al-Khilafah τα οποία αναπαράγουν τα μηνύματα του ISIS, ενώ στη φωτογραφία αναγράφεται η φράση «Σκοτώστε τους όλους», με φόντο το «Emirates» της Άρσεναλ που φιλοξενεί την Μπάγερν, το «Παρκ Ντε Πρενς» της Παρί Σεν Ζερμέν η οποία θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, το «Γουάντα Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ντόρτμουντ και το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης η οποία θα φιλοξενήσει τη Μάντσεστερ Σίτι.



Οι αρχές στις πληγείσες, από τρομοκρατικές επιθέσεις, χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, έχουν ειδοποιηθεί για αυτές τις απειλές και λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των θεατών, των παικτών και του προσωπικού στα προαναφερθέντα γήπεδα.



Αυτή η απειλή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση στη Μόσχα, όπου περισσότεροι από 140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν , σε ένα μακελειό στο οποίο ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος.



Το Ισλαμικό Κράτος έχει καταστήσει σαφές σε πολλές περιπτώσεις ότι εστιάζει σε «ήπιους στόχους» για τις επιθέσεις του, όπως μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

