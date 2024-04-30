Η τυνησιακή ακτοφυλακή ανέσυρε χθες Δευτέρα εννέα σορούς στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών στη Μάχντια, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TAP.

Εννέα σορούς σε κατάσταση αποσύνθεσης βρέθηκαν στην περιοχή της ακτής Τσέμπα και άλλα δύο στην ακτή Σαλάκτα, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Καθώς ο αριθμός των μεταναστών που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης καταγράφει νέα αύξηση φέτος, τα πολύνεκρα ναυάγια έχουν πολλαπλασιαστεί στη Μεσόγειο από την αρχή της χρονιάς. Οι νεκροί που έχουν εντοπιστεί μόνο στα ύδατα της Τυνησίας έχουν ήδη ξεπεράσει τους 200.

Το 2023, σύμφωνα με τους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σχεδόν 2.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη, με την ελπίδα πως θα έβρισκαν καλύτερη ζωή.

Επρόκειτο για αριθμό αυξημένο κατά 75% σε σύγκριση με το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

