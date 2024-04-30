Η Κάλιαρι ήταν αυτή που «καιγόταν» για βαθμό ή, βαθμούς στο «Λουίτζι Φεράρις», η Τζένοα ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, ωστόσο, ήταν αυτή που με το τελικό 3-0 πρόσθεσε ακόμη περισσότερο... βάρος στην προσπάθεια των Σαρδηνών για την αποφυγή του υποβιβασμού, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν στη Serie A.

Το ματς «σημαδεύτηκε» από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το «Λουίτζι Φεράρις», λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Έπεσε πολύ ξύλο για κάμποσα λεπτά, οι θερμόαμοι άναψαν καπνογόνα και κάποιοι κρατούσαν ξύλα και άλλα αντικείμενα, ωστόσο, αναφορές για τραυματίες δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Ο αγώνας με τον οποίο έπεσε η «αυλαία» της 34ης ημέρας κρίθηκε επί της ουσίας στο πρώτο 45λεπτο. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να σκοράρουν οι δύο Σκανδιναβοί των γηπεδούχων, ο Νορβηγός μέσος, Μόρτεν Τόρσμπι στο 17' και ο Δανός μέσος, Μόρτεν Φρέντρουπ, δέκα λεπτά αργότερα.

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ένας ακόμη Βορειοευρωπαίος, ο Ισλανδός επιθετικός Άλμπερτ Γκούντμουντσον, στο 63'.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Serie A, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Φροζινόνε-Σαλερνιτάνα 3-0

(10΄ Σούλε, 25΄ Μπεστσανίνι, 85΄ Ζορτέα)

Λέτσε-Μόντσα 1-1

(90΄+2΄ Κρστοβιτς - 90΄+6΄ πεν. Πεσίνα)

Γιουβέντους-Μίλαν 0-0

Λάτσιο-Βερόνα 1-0

(72΄ Τζακάνι)

Ίντερ-Τορίνο 2-0

(56΄, 60΄πεν. Τσαλχάνογλου)

Μπολόνια-Ουντινέζε 1-1

(78΄ Σαλεμάκερς - 45+1΄ Παγέρο)

Νάπολι-Ρόμα 2-2

(64΄ Ολιβέρα, 84΄πεν. Οσιμέν - 59΄πεν. Ντιμπάλα, 88΄ Εϊμπραχαμ)

Αταλάντα-Έμπολι 2-0

(42΄πεν. Πάσαλιτς, 51΄ Λούκμαν)

Φιορεντίνα-Σασουόλο 5-1

(17΄ Σοτίλ, 54΄ Μαρτίνες Κουάρτα, 62΄ Μπαράκ 58΄, 66΄ Γκονζάλες - 57΄ Τόρστβεντ)

Τζένοα-Κάλιαρι 3-0

(17' Τόρσμπι, 27' Φρέντρουπ, 63' Γκούντμουντσον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Ίντερ 89 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--

Μίλαν 70

Γιουβέντους 65

Μπολόνια 63

Ρόμα 59

Αταλάντα 57 -33αγ.

Λάτσιο 55

Νάπολι 50

Φιορεντίνα 50 -33αγ.

Τορίνο 46

Μόντσα 44

Τζένοα 42

Λέτσε 36

Κάλιαρι 32

Φροζινόνε 31

Έμπολι 31

Βερόνα 31

Ουντινέζε 29

Σασουόλο 26

Σαλερνιτάνα 15 --Υποβιβασμός

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.