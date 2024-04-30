Εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Δευτέρας η προθεσμία εγγραφής στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου, με τον τελικό αριθμό εγγεγραμμένων να ξεπερνά τις 200.000 από 128 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι στο σύνολό τους ανήλθαν στις 202.556, εκ των οποίων οι 153.322 (75,7%) είναι κάτοικοι εντός επικράτειας, ενώ οι 49.234 (24,3%) Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό.

Οι χώρες που σημείωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών είναι η Γερμανία με 9.578 εγγεγραμμένους, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9.090, οι ΗΠΑ με 3.857, το Βέλγιο με 3.491, η Ολλανδία με 3.119 και η Κύπρος με 2.808.

Η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της στο X, αναφέρει μεταξύ άλλων: "Για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης Δημοκρατίας μας, δεν θα υπάρχει κανένα πρακτικό εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου! Ευχαριστούμε θερμά τους Πολίτες για την συνδρομή τους σε αυτήν την πρώτη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στη χώρα μας, ενός πολύτιμου εργαλείου που βαθαίνει την Δημοκρατία."

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 202.556 Έλληνες πολίτες θα ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου στις Ευρωεκλογές την πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο θεσμός στη χώρα μας, ξεπερνώντας ακόμη και το φράγμα των 200.000! 153.322 από το εσωτερικό και 49.234 από το εξωτερικό – 280% πάνω από τους Έλληνες του… — Niki Kerameus (@nkerameus) April 29, 2024

