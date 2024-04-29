Τη δύσκολη δουλειά της ανάλυσης των δημοσκοπήσεων έχει αναλάβει στον ΣΥΡΙΖΑ ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας «τρέχει» κάποια focus groups εδώ και περίπου ένα μήνα στέλνοντας τα συμπεράσματα που βγαίνουν στους επιτελείς της Κουμουνδούρου.

Το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε συζητηθεί και για να συμπεριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο της Κουμουνδούρου. Θα έχει ενδιαφέρον αν ενόψει της 9ης Ιουνίου αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

