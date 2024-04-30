Για απιστία ελέγχεται ο αρχηγός του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας στην Αυστρία (FPÖ) και πρώην υπουργός Εσωτερικών Χέρμπερτ Κικλ, ανακοίνωσε η εισαγγελία για Οικονομικές Υποθέσεις και Διαφθορά. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και άλλοι πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και επιχειρηματίας των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, μεταξύ των ελεγχόμενων είναι ο πρώην αντικαγκελάριος Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Νόρμπερτ Χόφερ, επίσης από το FPÖ, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν κρατικά κονδύλια για πληρωμένες καταχωρήσεις σε εφημερίδα ταμπλόιντ του Βόλφγκανγκ Φέλνερ, με αντάλλαγμα θετικά ρεπορτάζ για την συγκυβέρνησή τους με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP), του τότε καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς.

Τα αδικήματα θεωρείται ότι έλαβαν χώρα μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Μαΐου 2019.

Σε δηλώσεις του προς το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ), εκπρόσωπος του FPÖ υποστήριξε πως το «βαθύ κράτος» έχει στραφεί εναντίον του κόμματός του.

Δήλωσε ακόμη ότι δεν υπάρχει ανησυχία, αντιθέτως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το θέμα θα κλείσει 100%», κρίνοντας ότι μοναδικός στόχος της δίωξης είναι να ζημιωθεί το κόμμα του, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου.

Το 2019, ο Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε βρέθηκε στο επίκεντρο του λεγόμενου «Ιμπίθα-γκέιτ», όταν διέρρευσε βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν πριν από τις εκλογές του 2017 σε εξοχική κατοικία στην Ιμπίθα να υπόσχεται κρατικές συμβάσεις σε γυναίκα που υποτίθεται ότι ήταν ανιψιά ρώσου ολιγάρχη και θα τον βοηθούσε οικονομικά στην προεκλογική εκστρατεία.

Η αποκάλυψη είχε άμεση συνέπεια τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.