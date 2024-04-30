Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να περιμένουν αυτήν την εβδομάδα τις ανακοινώσεις της Fed για τα επιτόκια και τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 146,43 μονάδων (+0,38%), στις 38.386,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 55,18 μονάδων (+0,35%), στις 15.983,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,21 μονάδων (+0,32%), στις 5.116,17 μονάδες.

