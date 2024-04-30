Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που βάζει πλαφόν στις τραπεζικές προμήθειες επί των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες για ποσά έως 10 ευρώ.

Ειδικότερα, η τροπολογία καθιερώνει ανώτατα όρια χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως 10 ευρώ με POS σε ταξί, περίπτερα, φούρνους, ψιλικατζίδικα, βιβλιοπωλεία, καταστήματα γαλακτοκομικών, καθαριστήρια και επιχειρήσεις επιδιόρθωσης ενδυμάτων και υποδημάτων περιορίζοντας στο μισό τις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο μικρές επιχειρήσεις και δεν εφαρμόζεται στις ανώνυμες εταιρείες και τις επιχειρήσεις με περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, εκτός αν τα έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Με άλλες διατάξεις καθιερώνονται και φέτος τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα για όσους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι "παρέχεται για μια μόνο φορά εντός του έτους 2024 η δυνατότητα άρσης της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος και κατ' ελάχιστον την καταβολή των τελών ενός (1) μήνα."

