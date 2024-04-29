«Η Ρωσία πρέπει να υποστηρίξει την τρέχουσα δυναμική στη ‘’ζώνη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’ ενώ ο πανικός από την πλευρά του εχθρού μεγαλώνει» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Από την ουκρανική πλευρά, ο πανικός μεγαλώνει στην πρώτη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου σε μια εμφάνισή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Moscow.Kremlin.Putin», σύμφωνα με ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram του δημοσιογράφου Πάβελ Ζαρούμπιν.



«Και αυτές είναι πληροφορίες ‘’από πρώτο χέρι’’ ότι εκεί, σε εκείνη την πλευρά, ο πανικός μεγαλώνει. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τώρα να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Είναι πολύ σημαντικό να μη σταματήσουμε και να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε [τα καθήκοντα της ‘’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’», τόνισε ο Πεσκόφ.

Νέα προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ ανακοίνωσε την Κυριακή η Μόσχα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Νοβομπακχμούτιβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, κοντά στο Οσερέτινε, που έχει γίνει επίκεντρο των μαχών τις τελευταίες μέρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν μια σειρά από ουκρανικές αντεπιθέσεις κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ, ανακοίνωσε το υπουργείο. Πρόκειται για ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας σημείο στην περιφέρεια αυτή, όπου οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένως συγκρουστεί.

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία έχει επιδεινωθεί με τα στρατεύματα του Κιέβου να έχουν οπισθοχωρήσει σε νέες θέσεις σε τουλάχιστον τρία σημεία κατά μήκος του μετώπου, όπως παραδέχθηκε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι έγραψε στο Telegram ότι τα στρατεύματά του έλαβαν νέες θέσεις δυτικά των χωριών Μπερντίτσι, Σεμένιβκα και Νοβομιχαΐλιβκα προκειμένου να εξοικονομήσουν δυνάμεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε το Σάββατο νέα δραματική έκκληση για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και επείγουσες παραδόσεις όπλων μετά το τελευταίο ρωσικό πλήγμα τη νύχτα στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

