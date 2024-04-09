Nετανιάχου: Το Ισραήλ θα εξαλείψει τις ταξιαρχίες της Χαμάς και στη Ράφα

Το Ισραήλ θα τελειώσει με την εξάλειψη των ταξιαρχιών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης αυτών στην πόλη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, και τίποτα δεν θα εμποδίσει το εβραϊκό κράτος να το κάνει αυτό, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο που θα μας σταματήσει. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που προσπαθούν να μας σταματήσουν, αλλά δεν θα το πετύχουν, αφού αυτός ο εχθρός, μετά από αυτό που έκανε, δεν θα το κάνει ποτέ ξανά", είπε ο Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.