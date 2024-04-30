Η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι επαπειλείται η διάπραξη «σφαγής μεγάλης κλίμακας» στην Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, κόμβο καίριας σημασίας για τις διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

Η πόλη Ελ Φάσερ «βρίσκεται στα πρόθυρα σφαγής μεγάλης κλίμακας», είπε η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ στον Τύπο έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Δεν πρόκειται για εικασία. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα με την οποία είναι αντιμέτωποι εκατομμύρια άνθρωποι», συνέχισε η διπλωμάτισσα.

Η Ελ Φάσερ έχει μετατραπεί στον βασικό κόμβο των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στο Νταρφούρ, την αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν όπου ζει περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού 48 εκατομμυρίων της αφρικανικής χώρας.

Η πόλη, όπου έχουν βρει καταφύγιο πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι και ως πρότινος παρέμενε σχετικά αλώβητη από τον πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από έναν χρόνο στο Σουδάν, απειλείται: από τα μέσα Απριλίου, αναφέρονται βομβαρδισμοί και μάχες σε χωριά γύρω από αυτήν.

Την Παρασκευή, ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι τουλάχιστον 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε μάχες ανάμεσα σε μονάδες των ΣΕΔ (των Σουδανικών Ένοπλων Δυνάμεων) και των ΔΤΥ (των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης), στις οποίες ενεπλάκησαν επίσης πολιτοφυλακές που υποστηρίζουν τα εμπόλεμα μέρη, από τη 14η Απριλίου.

Τότε οι ΔΤΥ άρχισαν να προελαύνουν προς την Ελ Φάσερ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, τη 15η Απριλίου 2023, ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τις ΔΤΥ υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, η σεξουαλική βία, η βία με εθνικά και φυλετικά κίνητρα και η τακτική της καμμένης γης επέστρεψαν στο Νταρφούρ.

«Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι οι ΔΤΥ και πολιτοφυλακές που έχουν συμμαχήσει μαζί τους ισοπέδωσαν χωριά δυτικά της Ελ Φάσερ», τόνισε χθες η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Και «τη στιγμή που μιλάμε, οι ΔΤΥ σχεδιάζουν να εξαπολύσουν άμεσα επίθεση» στην πόλη, συμπλήρωσε η πρεσβεύτρια, κάτι που θα προκαλέσει «καταστροφή που θα προστεθεί πάνω σε άλλη καταστροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

