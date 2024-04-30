Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις». Στην ψηφοφορία, επί της αρχής, «ναι» ψήφισε η ΝΔ. «Όχι» τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τη Πλεύση Ελευθερίας που δήλωσε «παρών».

«Αποδείξαμε ότι η στήριξη της οικογένειας, η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, η δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος κοινωνικής φροντίδας δεν ήταν, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι προνόμιο μόνο ενός χώρου», υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη η οποία αναφέρθηκε σε όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τη συγκρότηση του υπουργείου του οποίου έχει την πολιτική ευθύνη.

Η Σοφία Ζαχαράκη, κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου, απάντησε σε όλους όσους ισχυρίστηκαν τις προηγούμενες ώρες ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων.

«Είμαι υποχρεωμένη να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πως από το …σπουδαίο κοινωνικό κράτος της εποχής εκείνης προέκυψε μια σημαντική τροποποίηση της μεσαίας τάξης, που επέφεραν οι πολύ συνειδητές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Έσυραν τη χώρα, και δεν θα το ξεχάσει κανείς, αχρείαστα στο τρίτο μνημόνιο, στο όνομα μιας υπερήφανης διαπραγμάτευσης, έκλεισαν τις τράπεζες, επέβαλαν τα capital controls, οι συνταξιούχοι βρέθηκαν στις ουρές των τραπεζών για 40 ευρώ, επιχειρήσεις έκλεισαν», είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και υπογράμμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ξεκάθαρα σταθερό στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων, της μείωσης της φτώχειας με τη μείωση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διάθεση πόρων για την στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επισήμανε ενδεικτικά, για το κοινωνικό κράτος ότι:

-ο ΟΠΕΚΑ, από το 2019 έως το 2023 έδωσε 16 δισ. ευρώ, επιδόματα, παροχές, προγράμματα για οικογένειες με παιδιά, ανασφάλιστους υπερήλικες, αστέγους. Μόνο το 2023 δόθηκαν σε 3 εκατομμύρια δικαιούχους και ωφελούμενους ποσό που υπερέβη τα 3,5 δισ. ευρώ. Αύριο 187.188.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 679.652 ωφελούμενους, πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

- Με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση πλέον η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον ΟΟΣΑ σε ότι αφορά στις παροχές ως προς τη μητρότητα. Αύριο πληρώνονται τα αναδρομικά στις μαμάδες που γέννησαν το 2023 - 58. 912 γυναίκες θα πάρουν ποσό 36.247.500 ευρώ - οι καταβολές για το ‘24 θα γίνουν με το αυξημένο ποσό.

-διευρύνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος «στέγαση και εργασία». Αυξάνεται ο προϋπολογισμός του στα 15 εκατ. ευρώ στοχεύοντας στην ωφέλεια περισσότερων από 700 νοικοκυριών και στην επέκταση υλοποίησης του προγράμματος σε τουλάχιστον 60 Δήμους(από τους 42 που είχαμε την περασμένη διετία). Το 2018 με το προηγούμενο πρόγραμμα ωφελήθηκαν 405 νοικοκυριά, από τα οποία στεγάστηκαν τα 399 και με το παρόν πρόγραμμα είναι ενταγμένα 533 νοικοκυριά, ενώ εξ' αυτών έχουν στεγαστεί 481 νοικοκυριά. Δηλαδή υπάρχει αυξητική τάση και εξέλιξη.

-Το 2023 για επίδομα στέγασης δόθηκαν 383 εκατομμύρια ευρώ σε 264.531 ωφελούμενους. Για το 2024 έχουν προϋπολογιστεί 400 εκατομμύρια ευρώ.

-Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» έχει ήδη δώσει σε 5784 ζευγάρια (σ.σ. εκταμιευμένα δάνεια) τη δυνατότητα να έχουν το σπίτι τους. «Υπάρχουν νέα ζευγάρια με μέσο όρο ηλικίας τα 34 έτη και μέσο εισόδημα 16.000 μπορούν να πάρουν το δάνειο τους, ενώ μέχρι τώρα, δεν μπορούν να πλησιάσουν την τράπεζα». Το δάνειο εκταμιεύεται μέσα σε λίγους μήνες. Μέχρι το τέλος της χρονιά εκτιμάται ότι οι εκταμιευμένες αιτήσεις θα φτάσουν τις 10.000.

-θα επιχειρηθούν πιλοτικές δράσεις κοινωνικής στέγασης, με τους δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του οικιστικού τους αποθέματος. Το πρόγραμμα θα έχει 250 ωφελούμενους στο δήμο Αθηναίων και 120 ωφελούμενους στη Θεσσαλονίκη.

-Θα διατεθούν περισσότερα vouchers στις οικογένειες για την κάλυψη περισσότερων θέσεων για βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ τυπικής ανάπτυξης και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Για το έτος 2023-2024, καλύφθηκαν 177.146 voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, δηλαδή 7.890 voucher περισσότερα σε σύγκριση με την περσινή περίοδο και 55.000 περισσότερα παιδιά σε σύγκριση με την περίοδο 2018-2019.

- Κατευθύνεται κονδύλι 70 εκατ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία 20.000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δίνεται δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να δημιουργήσουν νέους παιδικούς σταθμούς ή νέες θέσεις στους υφιστάμενους.

- από το νέο ΤΕΒΑ, 400 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις 13 Περιφέρειες για τη σταθερή στήριξη 303.000 δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους οποίους σε τακτά χρονικά διαστήματα θα παρέχονται δωρεάν τρόφιμα, προϊόντα ατομικής υγιεινής, οικιακά αναλώσιμα, σχολικά είδη κλπ.

- αυξάνονται τα σχολικά γεύματα για 231 χιλιάδες παιδιά δημοτικού σε 153 Δήμους και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για 10 δήμους στην πληγείσα Θεσσαλία.

- Αυξήθηκε η οικονομική ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. 13.810.000 ευρώ ο τακτικός προϋπολογισμός για το σύνολο των Κέντρων όταν επί Κυβέρνησής σας διετέθησαν 7.350.000 ευρώ.

- 8 από τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του υπουργείου έχουν αποκτήσει με π.δ. σύγχρονο οργανισμό, και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των τελικών σχεδίων για το σύνολο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Θα υπάρξουν επίσης μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Με ΠΥΣ που έχουν ήδη εγκριθεί 616 υπάλληλοι θα εργαστούν στους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου. Μόνο για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας είναι 511 μόνιμοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.