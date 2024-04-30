Ο Χοσέ Μουχίκα, πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης και από τα πλέον σημαντικά πρόσωπα της Αριστεράς στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου, του οποίου η αντιμετώπιση είναι «περίπλοκη» όπως είπε.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους (2010-2015) – τον οποίο συνόδευε η φήμη του «φτωχότερου προέδρου στον κόσμο» και ξεχωρίζει για την απλότητα και την ειλικρίνειά του – έμαθε για τον όγκο την Παρασκευή, λίγες εβδομάδες πριν από τα 89α γενέθλιά του.

«Είναι προφανώς κάτι πολύ επικίνδυνο» και «διπλά περίπλοκο στην περίπτωσή μου», είπε σε συνέντευξη Τύπου, εξηγώντας πως υποφέρει εδώ και δυο δεκαετίες από αυτοάνοσο νόσημα που έχει επηρεάσει μεταξύ άλλων τη νεφρική λειτουργία και δυσχεραίνει την αντιμετώπιση με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση.

Το αυτοάνοσο νόσημα τον υποχρέωσε να παραιτηθεί από το αξίωμα του γερουσιαστή τον Οκτώβριο του 2020, λόγω των κινδύνων που συνδέονταν με την πανδημία κορονοϊού.

«Η ζωή είναι όμορφη, αλλά σε φθείρει» είπε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Μουχίκα, φροντίζοντας να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα με αποδέκτη τους νέους. «Το σημαντικό είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις» και «όταν νοιώθεις θυμό, να τον μετατρέπεις σε ελπίδα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

