Πληροφορικός ο οποίος είχε εργαστεί για βραχύ χρονικό διάστημα σε υπηρεσία κατασκοπείας των ΗΠΑ, την NSA (National Security Agency), καταδικάστηκε χθες Δευτέρα να εκτίσει 21 χρόνια και 10 μήνες κάθειρξη διότι παρέδωσε εμπιστευτικό υλικό σε πρόσωπο που νόμιζε πως ήταν πράκτορας των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσίας, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Τζάρα Σεμπάστιαν Ντάλκε, 32 ετών, ομολόγησε την ενοχή του τον Οκτώβριο. Αντιμετώπιζε έξι κατηγορίες για απόπειρα αποκάλυψης πληροφοριών σχετιζόμενων με την εθνική άμυνα σε πράκτορα ξένου κράτους.

Εργάστηκε για περίπου έναν μήνα στην NSA, προτού παραιτηθεί ξαφνικά τον Ιούνιο του 2022, επικαλούμενος οικογενειακά προβλήματα.

Την περίοδο που εργάστηκε στην υπηρεσία τύπωσε απόρρητα έγγραφα και, μετά την παραίτησή του, τα προσέφερε προς πώληση, μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε πρόσωπο που νόμιζε ότι ήταν ρώσος πράκτορας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μυστικός πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), εξήγησαν οι αρχές. Ζητούσε σε αντάλλαγμα 85.000 δολάρια.

«Η ποινή αυτή δείχνει πως όσοι αποπειρώνται να προδώσουν τη χώρα μας πληρώνουν για τα εγκλήματά τους», σχολίασε ο αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.