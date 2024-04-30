Εννιά μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη καθώς μετέβαινε στον νομό Μπολίβαρ (βόρεια), όπου ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον του μεγαλύτερου καρτέλ κοκαΐνης της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

«Θρηνώ τον θάνατο των εννέα επιβαινόντων σε στρατιωτικό ελικόπτερο που συνετρίβη καθώς πήγαινε να ενισχύσει στις δυνάμεις στον νότο, (στον νομό) Μπολίβαρ, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της Clan del Golfo», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο.

Ούτε ο πρόεδρος, ούτε οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δώσει διευκρινίσεις ως αυτό το στάδιο για τις περιστάσεις του δυστυχήματος, δηλαδή το εάν είχε εμπλοκή η εγκληματική οργάνωση που μετράει 4.000 μέλη, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού.

Ωστόσο πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως το ελικόπτερο, τύπου Mi-17, σοβιετικού σχεδιασμού, ενεπλάκη σε δυστύχημα καθώς μετέφερε εφόδια.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν αντισυνταγματάρχης, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, σύμφωνα με ανάρτηση των ενόπλων δυνάμεων στο X.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», ενημέρωσε ο στρατός το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τον Φεβρουάριο, τέσσερις στρατιωτικοί και πέντε αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε συντριβές ελικοπτέρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

