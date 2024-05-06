Το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, επίκεντρο του κινήματος διαμαρτυρίας εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα πραγματοποιήσει τη μεγαλειώδη τελετή απονομής τίτλων σπουδών την 15η Μαΐου επιλέγοντας εκδηλώσεις «μικρότερης κλίμακας», με επίκεντρο τις εκάστοτε σχολές.

Το ίδρυμα, όπου ακτιβιστές και φοιτητές απομακρύνθηκαν με τη βία την 30η Απριλίου από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου ότι ακυρώνει «τη μεγάλη τελετή του πανεπιστημίου που είχε προγραμματιστεί για την 15η Μαΐου».

«Όλες οι τελετές που είχαν προγραμματιστεί στους εξωτερικούς χώρους στο νότιο τμήμα της πανεπιστημιούπολης Morningside θα μεταφερθούν» από αυτό το σημείο, στο βόρειο Μανχάταν, σε ένα αθλητικό συγκρότημα του πανεπιστημίου, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου.

Το Κολούμπια, που συγκλονίζεται εδώ και δύο εβδομάδες από ένα κίνημα διαμαρτυρίας και καταλήψεων από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και φοιτητές, ανέφερε πως θα προτιμήσει τελετές «μικρότερης κλίμακας», οι οποίες θα διεξαχθούν από τη 10η έως τη 16η Μαΐου στη Νέα Υόρκη.

«Οι φοιτητές μας υπογράμμισαν το γεγονός ότι αυτές οι τελετές μικρότερης κλίμακας είναι σημαντικότερες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους», τονίζει η διοίκηση του Κολούμπια.

Πηγή: skai.gr

