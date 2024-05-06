Στο τριήμερο συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών τα διακυβεύματα είναι πολλά: το νέο πρόσωπο του κεντρώου συντηρητισμού, οι ευρωεκλογές αλλά και δρόμος προς την καγκελαρία.

Την επιστροφή τους στην εξουσία και την καγκελαρία μετά τα 16 χρόνια θητείας της Άγκελα Μέρκελ, την ανανέωση του κομματικού προφίλ και της εμπιστοσύνης στον Φρίντριχ Μερτς αλλά και πιο άμεσα την τελική πορεία προς τις ευρωεκλογές του Ιουνίου χαράσσουν από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στο Βερολίνο ο Χριστιανοδημοκράτες στο τριήμερο συνέδριό τους.



«Οι Χριστιανοδημοκράτες επιστρέφουν. Έχουν σχέδιο για το μέλλον. Σχέδιο για τις μεγάλες προκλήσεις» ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία του ο επικεφαλής της CDU Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συγχρόνως επιδιώκει την επανεκλογή του στην ηγεσία του κόμματος και προλειαίνει το έδαφος για τη διεκδίκηση του χρίσματος για την καγκελαρία στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025.



«Οι δαίμονες του Φρίντριχ Μερτς»

Σύμφωνα με πολυσέλιδο αφιέρωμα του περιοδικού Der Spiegel μέσα στο Σαββατοκύριακο με τίτλο «Οι δαίμονες του Φρίντριχ Μερτς. Ο επικεφαλής της CDU και ο χειρότερος εχθρός του: ο εαυτός του », ο Μερτς δίνει πολλές μάχες ταυτόχρονα.



Γνωστός στους κόλπους του κόμματος για τον άστατο χαρακτήρα του, ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών έχει επιλέξει έξυπνα να ρίξει τους τόνους σε προσωπικό επίπεδο τουλάχιστον δημόσια, αποφεύγοντας εδώ και πολύ καιρό τα επικοινωνιακά λάθη και τις κακοτοπιές, έχοντας ως στόχο το χρίσμα για την καγκελαρία. Όπως μάλιστα αποκαλύπτει το περιοδικό ο έμπιστος φίλος του Βόλφγκαντ Σόιμπλε του είχε πει, λίγο πριν από τον θάνατό του, ότι στόχος του θα έπρεπε να είναι να φέρει την πρωτιά ξανά στο κόμμα, χωρίς όμως να τον απασχολεί αν θα γίνει απαραίτητα ο ίδιος ο επόμενος καγκελάριος.



Στο πλαίσιο του συνεδρίου η επανεκλογή του πάντως στη θέση του αρχηγού θεωρείται βέβαιη. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική συγκυρία είναι ευνοϊκή για τους Χριστιανοδημοκράτες, με τις δημοσκοπήσεις να τους κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη θέση. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση ενόψει ευρωεκλογών οι Χριστιανοδημοκράτες κινούνται στο 30%, σχεδόν 15 μονάδες πάνω από τους Σοσιαλδημοκράτες του καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Κεντρώο κόμμα προς τα δεξιά

Στο μεταξύ την Τρίτη αναμένεται με ενδιαφέρον και η συζήτηση για την αναθεώρηση του καταστατικού του κόμματος με στόχο την υπερψήφιση νέων βασικών κατευθυντήριων γραμμών. Σύμφωνα με όσα είναι μέχρις στιγμής γνωστά στόχος είναι να διατηρήσει η CDU τον χαρακτήρα ενός κεντρώου κόμματος, το οποίο όμως θα βασίζεται πάνω σε θεμελιώδεις συντηρητικές αξίες με προσεκτικές δόσεις εκσυγχρονισμού, όπως παρατηρεί το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων afp.



Σε συνέντευξή του στο δημόσιο δίκτυο ARD στο προοίμιο του συνεδρίου ο Φρίντριχ Μερτς πάντως θέλησε να υπογραμμίσει ότι: «Δεν απομακρυνόμαστε από το κέντρο», ωστόσο στόχος είναι η διατύπωση μιας πολιτικής πρότασης που θα αφορά το σύνολο των ψηφοφόρων στη Γερμανία.



Για ένα «συντηρητικό κέντρο» κάνει λόγο σε δηλώσεις του και ο επικεφαλής του αδελφού κόμματος των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος θα μιλήσει επίσης στο συνέδριο, τονίζοντας ότι αυτή η «ξεκάθαρη νέα τοποθέτηση» του κόμματος διευρύνει το πολιτικό φάσμα του. Παρέχει ταυτόχρονα στήριξη στον Μερτς για τη συνέχιση της ηγεσίας των Χριστιανοδημοκρατών, δηλώνοντας ότι ο Μερτς κατάφερε να συνενώσει το κόμμα.



Την Τετάρτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ο συντονισμός της προεκλογικής ατζέντας και των υποψηφίων των Χριστιανοδημοκρατών, ενώ στο συνέδριο αναμένεται να μιλήσει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία διεκδικεί μια δεύτερη θητεία ως επικεφαλής της Κομισιόν.

