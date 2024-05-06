Η Ιταλία είναι πρόθυμη να λάβει μέρος σε αποστολή του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, υπογράμμισε ότι «πιστεύει ότι η φυσική συμμαχία στην Ευρώπη είναι εκείνη ανάμεσα σε Λαϊκό Κόμμα, Φιλελεύθερους και Συντηρητικούς, όπως συνέβη το 2017». «Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την Εναλλακτική για την Γερμανία, δεν έχουμε τις ίδιες αξίες», πρόσθεσε.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στην Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι η χώρα του θα ήταν διατεθειμένη να πάρει μέρος σε αποστολή του ΟΗΕ, υπό τον συντονισμό αραβικής χώρας, με στόχο να δημιουργηθεί μια κατάλληλη κατάσταση για την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ -ΜΠΕ, ο Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της βορειοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ, αλλά και της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής άμυνας, η οποία να λειτουργήσει σε στενή συνεργασία με την Ατλαντική Συμμαχία.

«Η Ευρώπη πρέπει να μετρά περισσότερο, πρέπει να παίξει έναν πιο δραστήριο ρόλο στην Μέση Ανατολή, και προς Ανατολάς. Πρέπει να είμαστε και πολιτικά, όχι μόνον οικονομικά, ισχυρότεροι. Τασσόμαστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής άμυνας η οποία να λειτουργεί ολοκληρωμένα με το ΝΑΤΟ, ώστε να μετρήσει περισσότερο, η Ευρώπη, και μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός.

Σε σχέση, δε, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «η παροχή όπλων στην Ουκρανία δεν δημοσιοποιείται, αλλά ο στόχος της Ιταλίας είναι να δοθούν όπλα που να επιτρέψουν στο Κίεβο να υπερασπίσει την εδαφική του ακεραιότητα». Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τάσσεται κατά ενδεχόμενης στρατιωτικής επέμβασης της Ιταλίας και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, κάτι που, άλλωστε, δεν έχει συζητηθεί σε καμία σύνοδο της Ατλαντικής Συμμαχίας». «Καταδικάζουμε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

