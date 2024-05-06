Η Παλαιστινιακή Αρχή καλεί την Ουάσιγκτον να "εμποδίσει μια σφαγή"

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να εμποδίσουν την εισβολή στη Ράφα από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος κάλεσε το πρωί τους κατοίκους πολλών συνοικιών αυτής της πόλης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να τις εκκενώσουν.

«Καλούμε την αμερικανική διοίκηση να παρέμβει για να εμποδίσει αυτές τις σφαγές, για τις οποίες προειδοποιούμε ότι θα υπάρξουν επικίνδυνες συνέπειες», αναφέρει η παλαιστινιακή προεδρία, όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, διευκρινίζοντας πως η Παλαιστινιακή Αρχή έχει εντείνει τις «εντατικές» συνομιλίες με τους διεθνείς εταίρους της σε αυτό το θέμα.

Νωρίτερα, η Χαμάς ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ράφας δεν θα ισοδυναμεί με «περίπατο» για τις ισραηλινές δυνάμεις και επισήμανε ότι είναι πλήρως προετοιμασμένη για να υπερασπιστεί τους Παλαιστίνιους εκεί.

Από την πλευρά του, ο αξιωματούχος της Χαμάς Ιζάτ αλ Ρασίκ δήλωσε σήμερα πως οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Ράφας, στη νότια Γάζα, θα θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε σήμερα τους βομβαρδισμούς του εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα, στους κατοίκους της οποίας έδωσε εντολή σήμερα το πρωί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σήμερα, ώρες αφότου το Ισραήλ είπε σε Παλαιστινίους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa, που συνδέεται με τη Χαμάς, μετέδωσε πως το Ισραήλ στοχοθέτησε περιοχές στην ανατολική Ράφα, κοντά σε συνοικίες στις οποίες δόθηκαν εντολές εκκένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.