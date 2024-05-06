Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο συνοικίες της Ράφας

Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε σήμερα τους βομβαρδισμούς του εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα, στους κατοίκους της οποίας έδωσε εντολή σήμερα το πρωί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σήμερα, ώρες αφότου το Ισραήλ είπε σε Παλαιστινίους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa, που συνδέεται με τη Χαμάς, μετέδωσε πως το Ισραήλ στοχοθέτησε περιοχές στην ανατολική Ράφα, κοντά σε συνοικίες στις οποίες δόθηκαν εντολές εκκένωσης.

Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ευρώπη, αλλά και τα αραβικά κράτη και βέβαια η Αίγυπτος, έχουν εκφράσει την κάθετη αντίρρησή τους προς το Ισραήλ για τη διαφαινόμενη επιχείρηση στη Ράφα, καθώς οι κίνδυνοι για περαιτέρω κλιμάκωση είναι πολύ μεγάλοι.

Οι ΗΠΑ και οι δυτικές δυνάμεις κάνουν λόγο για σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ η Αίγυπτος έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς κάθε άλλο παρά επιθυμεί μία στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορά της.

Επιπλέον, το Ιράν έχει προειδοποιήσει από την πλευρά του ότι μία επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα θα θεωρηθεί ως επιθετική ενέργεια και θα υπάρξει αντίδραση.

Οι Ισραηλινοί, ωστόσο, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν το σχέδιό τους. Ήδη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Αμερικανό ομόλογό του, Όστιν Λόιντ.

Η Χαμάς από την πλευρά της δήλωσε ότι μία πιθανή εισβολή των Ισραηλινών στη Γάζα, θα σήμανε το οριστικό τέλος των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία. Διαπραγματεύσεων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, διεξάγοντας εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα και εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ σε ισραηλινές περιοχές.

ΑΠΕ-SKAIGR

