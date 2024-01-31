Μπροστά στην αύξηση του αριθμού των αστέγων φέτος τον χειμώνα στο Λονδίνο ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν επέκρινε σήμερα την αδιαφορία της κυβέρνησης και ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματoς παροχής έκτακτης βοήθειας.

Στο Λονδίνο καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι που κοιμόντουσαν στον δρόμο στις αρχές Ιανουαρίου, όταν οι τοπικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για παροχή έκτακτης βοήθειας στους άστεγους, καθώς η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για «αύξηση 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι», τόνισε η δημαρχία σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου του 2023 οι υπηρεσίες του Λονδίνου παρείχαν βοήθεια σε 8% περισσότερους άστεγους σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022, πρόσθεσε.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην κρίση κόστους ζωής που πλήττει τη Βρετανία εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και στην αύξηση των ενοικίων στο Λονδίνο.

Όμως η δημαρχία επιρρίπτει ευθύνες και στην αυστηρή εφαρμογή ρύθμισης που αναγκάζει τους αιτούντες άσυλο που έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα να φεύγουν από τα προσωρινά καταλύματα που τους παρέχει το κράτος έπειτα από 28 ημέρες.

Το 19% των περισσότερων από 1.200 αστέγων στους οποίους παρασχέθηκε βοήθεια στις αρχές Ιανουαρίου είχαν μόλις λάβει καθεστώς πρόσφυγα «και είχαν πρόσφατα εκδιωχθεί από τα καταλύματα που διαχειρίζεται το υπουργείο Εσωτερικών», υπογράμμισε η δημαρχία του Λονδίνου.

«Με πολύ λίγο χρόνο για να λάβουν κοινωνικά επιδόματα, να βρουν εργασία, να λάβουν μισθό ή να νοικιάσουν κατοικία (…) πολλοί αναγκάστηκαν να κοιμούνται στον δρόμο», κατήγγειλε.

Η κυβέρνηση «κλείνει τα μάτια στο εύρος αυτής της εθνικής κρίσης», τόνισε ο Καν, ο οποίος ζητεί 20 εκατ. λίρες (23,4 εκατ, ευρώ) επιπλέον για την χρηματοδότηση έκτακτων καταλυμάτων για τους άστεγους στη διάρκεια του χειμώνα αλλά και την αναστολή των εξώσεων χωρίς επαρκή προειδοποίηση των ανθρώπων που διαμένουν σε χώρους που χρηματοδοτεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Από την πλευρά της η δημαρχία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει επιπλέον 17 εκατ. λίρες με ορίζοντα πολλών ετών προκειμένου να χρηματοδοτήσει θέσεις σε έκτακτα καταλύματα.

«Οι νέοι αυτοί αριθμοί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί και θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως κώδωνας κινδύνου για την κυβέρνηση», επέμεινε ο Καν.

Συνολικά 3.069 άνθρωποι είχαν κοιμηθεί τουλάχιστον ένα βράδυ στον δρόμο στην Αγγλία το φθινόπωρο του 2022 (αύξηση 26% σε ετήσια βάση), αριθμός που παρουσίασε άνοδο για πρώτη φορά από το 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Το 2022 η συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε νέα στρατηγική, για την οποία αφιέρωσε δύο δισεκ. λίρες για τρία χρόνια (2,3 δισεκ. ευρώ) με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

