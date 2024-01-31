Λογαριασμός
Ιταλία: Συμμορία επιτέθηκε σε όχημα χρηματαποστολης στην Σαρδηνία - Ένας νεκρός και 7 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασε την ζωή του ένας κακοποιός και δύο ιδιωτικοί αστυνομικοί της χρηματαποστολής τραυματίσθηκαν σοβαρά -  Τραυματίσθηκαν πιο ελαφρά ένας ακόμη κακοποιός και 4 οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων, λόγω κραμπόλας

Σαρδηνία - Επίθεση

Επίθεση σε όχημα χρηματαποστολής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Σαρδηνία.

Συμμορία κακοποιών μπλόκαρε περιφερειακο δρόμο κοντά στην πόλη Σάσαρι, πυρπολώντας σειρά αυτοκινήτων και δύο φορτηγά. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασε την ζωή του ένας κακοποιός και δύο ιδιωτικοί αστυνομικοί της χρηματαποστολής τραυματίσθηκαν σοβαρά. Επίσης τραυματίσθηκαν πιο ελαφρά ένας ακόμη κακοποιός και τέσσερις οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων, λόγω κραμπόλας.

Τέσσερα μέλη της συμμορίας κατάφεραν να διαφύγουν με δύο οχήματα και οι καραμπινιέροι της περιοχής βρίσκονται τώρα στα ίχνη τους. Στήθηκαν μπλόκα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στον περιφερειακό δρόμο η κυκλοφορία έχει διακοπει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία Επίθεση
