Επίθεση σε όχημα χρηματαποστολής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Σαρδηνία.

Συμμορία κακοποιών μπλόκαρε περιφερειακο δρόμο κοντά στην πόλη Σάσαρι, πυρπολώντας σειρά αυτοκινήτων και δύο φορτηγά. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασε την ζωή του ένας κακοποιός και δύο ιδιωτικοί αστυνομικοί της χρηματαποστολής τραυματίσθηκαν σοβαρά. Επίσης τραυματίσθηκαν πιο ελαφρά ένας ακόμη κακοποιός και τέσσερις οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων, λόγω κραμπόλας.

Scene di guerra questa mattina sulla Statale 131, una delle arterie principali della Sardegna, per l'assalto di un commando di rapinatori a un convoglio di tre furgoni blindati portavalori. Cinque guardie giurate sono rimaste ferite nella sparatoria pic.twitter.com/rS4nfHTqPn — Tg3 (@Tg3web) January 31, 2024

Τέσσερα μέλη της συμμορίας κατάφεραν να διαφύγουν με δύο οχήματα και οι καραμπινιέροι της περιοχής βρίσκονται τώρα στα ίχνη τους. Στήθηκαν μπλόκα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στον περιφερειακό δρόμο η κυκλοφορία έχει διακοπει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.