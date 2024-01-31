Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε στρατιωτικές υποδομές της Συρίας στην επαρχία Ντεράα, απαντώντας σε πυρά που εκτοξεύθηκαν από τη γειτονική χώρα.

«Την περασμένη νύκτα εντοπίστηκε αριθμός επιθέσεων από τη Συρία εναντίον του νότιου τμήματος των υψιπέδων του Γκολάν. Σε απάντηση τα αεροσκάφη των αμυντικών δυνάμεων έπληξαν στρατιωτικές υποδομές που ανήκαν στο συριακό καθεστώς στην επαρχία Ντεράα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

A number of launches from Syria toward the southern Golan Heights were identified last night. In response, IAF fighter jets struck military infrastructure belonging to the Syrian regime.



In addition, IDF artillery fired toward several locations in southern Lebanon in response to… pic.twitter.com/JOwlSweagw — Israel Defense Forces (@IDF) January 31, 2024

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναφέρθηκε σε τυχόν θύματα ή ζημιές στο Γκολάν, μια περιοχή που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ σπάνια σχολιάζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Συρίας, όμως έχει επισημάνει ότι επιθυμεί να εμποδίσει το Ιράν, που στηρίζει το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, να αποκτήσει παρουσία κοντά στα σύνορά του.

Από την έναρξη του πολέμου στη Συρία, το 2011, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στο συριακό έδαφος, στοχοθετώντας θέσεις του συριακού στρατού και φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, όπως η λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

Προχθές, Δευτέρα, οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους φιλοϊρανοί μαχητές, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα νότια της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα με το πυροβολικό εναντίον πολλών περιοχών στον νότιο Λίβανο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου οι ανταλλαγές πυρών στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι σχεδόν καθημερινές μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 200 άνθρωποι στον Λίβανο, εκ των οποίων τουλάχιστον 147 μαχητές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP. Στην ισραηλινή πλευρά 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους εννέα στρατιώτες και έξι πολίτες, έχει ανακοινώσει ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

