Νέοι τελωνειακοί έλεγχοι λόγω Brexit σε ισχύ από σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε νέους τελωνειακούς περιορισμούς υπόκεινται από σήμερα οι εισαγωγές από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, ψαριών, τυριών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα προϊόντα αυτά, καθώς και πέντε κοινές ποικιλίες κομμένων λουλουδιών, θα χρειάζονται πλέον υγειονομικά πιστοποιητικά από Ευρωπαίο κτηνοτρόφο ή επιθεωρητή φυτών πριν εισέλθουν επί βρετανικού εδάφους.

Η καινούρια διαδικασία υπολογίζεται ότι θα αυξήσει το κόστος του εμπορίου με την ΕΕ κατά 330 εκατομμύρια λίρες το χρόνο, κόστος που εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί στις τιμές στα ράφια.

Από τις 30 Απριλίου οι συγκεκριμένες κατηγορίες εισαγωγών θα υπόκεινται σε φυσικούς ελέγχους στα σύνορα, δημιουργώντας την προοπτική καθυστερήσεων στις παραδόσεις και επομένως ελλείψεων στη βρετανική αγορά.

Τα νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ τέσσερα χρόνια μετά από την επιβολή αντίστοιχων περιορισμών στις βρετανικές εξαγωγές προς την ΕΕ. Η καθυστέρηση οφείλεται σε παρατάσεις εφαρμογής ακριβώς λόγω των ανησυχιών περί διατάραξης της αλυσίδας εφοδιασμού και αύξησης τιμών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

