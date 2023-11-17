Για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών, από ισραηλινό χτύπημα στο σχολείο Aλ Φατάx στη Γάζα κάνει λόγο το Al Jazeera. Το σχολείο φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους στη συνοικία Αλ Ζαϊτούν νότια της πόλης της Γάζας αναφέρει το αραβικό δίκτυο.

Για 100 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες κάνουν λόγο μαρτυρίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν επίσης στο Al Jazeera ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση στο σχολείο νότια της πόλης της Γάζας. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά.

#عاجل | عشرات الشهداء وأكثر من 100 جريح بقصف صهيوني استهدف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة pic.twitter.com/KJIq9OcfdP — Alaqsa Flood 🇵🇸 (@jamalodah) November 17, 2023

Το ισραηλινό χτύπημα στο σχολείο, που φιλοξενούσε χιλιάδες εκτοπισμένους, πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ, αλλά το Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Γάζα είπε ότι το έμαθε μόλις σήμερα το πρωί λόγω του μπλακ άουτ των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Λωρίδα.

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχο, Ντάνιελ Χαγκάρι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δύο μεγάλες αεροπορικές επιδρομές σε υπόγειες υποδομές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

استهدف الإحتلال مدرسة الفلاح في حي الزيتون، المدرسة تأوي آلاف النازحين

لا مستشفى قادر على استقبال جرحى، ولا الناس هتقدر تتحرك تدفن شهداءها حتى — رُبا (@PalCommunist) November 17, 2023

Το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην πάθουν κακό οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, όπως το να ρίχνει φυλλάδια για να τους προειδοποιήσει να φύγουν, αλλά οι προσπάθειές του να περιορίσει τον αριθμό των θυμάτων «δεν ήταν επιτυχημένες», δήλωσε στο μεταξύ χθες Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS των ΗΠΑ ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν οι θάνατοι χιλιάδων Παλαιστινίων στο πλαίσιο της ισραηλινής επιχείρησης εναντίον της Χαμάς ενδέχεται να τροφοδοτήσουν με μίσος τη νέα γενιά.

«Οποιοσδήποτε θάνατος αμάχου είναι μια τραγωδία. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας (θάνατος) διότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πάθουν κακό οι άμαχοι, ενώ η Χαμάς κάτι ό,τι μπορεί για να πάθουν κακό», απάντησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

