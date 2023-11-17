Λογαριασμός
Αρμενία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη στο πανεπιστήμιο του Γιερεβάν

H έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του κρατικού πανεπιστημίου του Γιερεβάν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από έκρηξη που σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γιερεβάν, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το armenpress.am, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του κρατικού πανεπιστημίου του Γιερεβάν.

«Η φωτιά έχει πλέον σβήσει», είπε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την έκρηξη και τουλάχιστον άλλοι τρεις έχουν νοσηλευτεί.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα θύματα είναι διοικητικοί υπάλληλοι του πανεπιστημίου.

Πηγή: armenpress.am

TAGS: Αρμενία πανεπιστήμιο Έκρηξη
