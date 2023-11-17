Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από έκρηξη που σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γιερεβάν, την Παρασκευή.

🇦🇲 Explosion In Armenian Capital Kills One



One person has died, and three more suffered injuries, after an explosion at the chemistry department of the Yerevan State University, the local emergency service says.#Armenia #Azerbaijan #Yerevan #Pashinyan #Aliyev pic.twitter.com/cw8tWxvJmu November 17, 2023

Σύμφωνα με το armenpress.am, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου του τμήματος χημείας του κρατικού πανεπιστημίου του Γιερεβάν.

One person died and several others were injured as a result of an explosion in one of the buildings of the Yerevan State University.#Armenia #Yerevan pic.twitter.com/QGFD5lxvrl — David Galstyan (@Aeternum7) November 17, 2023

«Η φωτιά έχει πλέον σβήσει», είπε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την έκρηξη και τουλάχιστον άλλοι τρεις έχουν νοσηλευτεί.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα θύματα είναι διοικητικοί υπάλληλοι του πανεπιστημίου.

