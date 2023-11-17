Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει στις ΗΠΑ μέσω πλάγιων καναλιών πως δεν επιθυμεί την εξάπλωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αποκαλύπτει σε συνέντευξη στους Financial Times ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Xοσεΐν Αμιρ Aμπντολαχιάν.

Προειδοποιεί όμως ταυτόχρονα την Ουάσινγκτον ότι η περιφερειακή σύρραξη θα μπορούσε να καταστεί αναπόφευκτη αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τις τελευταίες 40 ημέρες μηνύματα έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μέσω του τομέα των αμερικανικών συμφερόντων στην ελβετική πρεσβεία στην Τεχεράνη», είπε ο κ. Αμιραμπντολαχιάν.

Απέκλεισε πάντως την πιθανότητα απευθείας συνομιλιών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η κύρια δήλωσή του αναφέρει: «Σε απάντηση στις ΗΠΑ είπαμε ότι το Ιράν δεν θέλει να εξαπλωθεί ο πόλεμος, αλλά λόγω της προσέγγισης που έχουν υιοθετήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, εάν τα εγκλήματα κατά του λαού της Γάζας και της Δυτικής Όχθης δεν σταματήσουν, οποιαδήποτε πιθανότητα θα μπορούσε να εξεταστεί και μια ευρύτερη σύρραξη θα μπορούσε να αποδειχθεί αναπόφευκτη».

Εκτιμά δε ότι η σύρραξη έχει ήδη εξαπλωθεί, παραπέμποντας στην εμπλοκή των Χούτι από την Υεμένη και τις μάχες της Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό.

Κατηγορεί επίσης την Ουάσινγκτον ότι καλεί την Τεχεράνη σε επίδειξη αυτοσυγκράτησης την ώρα που η ίδια η κλιμακώνει τον πόλεμο με τη μαζική στήριξη στο Ισραήλ. Σχολιάζει δε πως η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή τις καθιστά «πιο ευάλωτες» έναντι πιθανών πληγμάτων.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως το Ιράν έχει εντοπίσει διπλωματικές ευκαιρίες ως προϊόν του πολέμου να έρθει πιο κοντά με αραβικές και άλλες χώρες της περιοχής. Υπό το πρίσμα αυτό ερμηνεύεται και η επίσκεψη του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι στο Ριάντ για συνάντηση με τον διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σάλμαν.

Ο ίδιος ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει επισκεφθεί το τελευταίο διάστημα πολλές χώρες της περιοχής: Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Τουρκία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Έχει επίσης συναντηθεί με τον ηγέτης της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε στην Ντόχα και με τον ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα.

Ο Xοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν υποστηρίζει ότι οι ένοπλες ισλαμικές οργανώσεις σε Παλαιστίνη, Ιράκ, Συρία και Υεμένη δεν ελέγχονται από το Ιράν. Όπως λέει, η καθεμία οργάνωση έχει τη δική της ανεξάρτητη πολιτική ταυτότητα, αλλά σημειώνει πως «δεν αδιαφορούν για τις δολοφονίες μουσουλμάνων και Αράβων στην Παλαιστίνη».

