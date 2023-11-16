Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι ο πληθυσμός στην Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι χρειάζονται απεγνωσμένα επισιτιστική βοήθεια.

«Οι προμήθειες τροφίμων και νερού είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες στη Γάζα» και ελάχιστες – σε σύγκριση με τις υπάρχουσες ανάγκες – περνούν τα σύνορα για να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα, υπογραμμίζει η εκτελεστική διευθύντρια του WFP Σίντι Μακέιν.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον χειμώνα που βρίσκεται προ των πυλών, τα μη ασφαλή καταφύγια και την έλλειψη καθαρού νερού, οι πολίτες αντιμετωπίζουν άμεσα τον κίνδυνο λιμοκτονίας», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

