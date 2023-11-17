«Όπως πολλοί στη Γερμανία ζητούσαν από τον καγκελάριο να ακυρώσει την επίσκεψη του Ερντογάν στο Βερολίνο λόγω της στάσης του στο Μεσανατολικό, έτσι και πολλοί πολιτικοί παρατηρητές στην Τουρκία εκπλήσσονται, που ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται τώρα μια χώρα που δεν θέλει να αφήσει καμία αμφιβολία για την άνευ όρων υποστήριξή της στο Ισραήλ», σημειώνει η εφημερίδα του Βερολίνου Tageszeitung.

«Όμως, όπως ο Σολτς έτσι και ο Ερντογάν, δεν σκέφτηκε στιγμή να ακυρώσει την επίσκεψη», παρατηρεί η taz. «Υπάρχουν πραγματιστικοί λόγοι και από τις δύο πλευρές. Παρά όλες τις διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Γερμανία εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Τουρκίας στην ΕΕ. Μόνο για οικονομικούς λόγους, ο Ερντογάν δεν θέλει να επιτρέψει να δημιουργηθούν νέες εντάσεις στις γερμανικοτουρκικές σχέσεις», αναφέρει η εφημερίδα. «Η χώρα χρειάζεται επειγόντως ξένο κεφάλαιο. Ο υπουργός Οικονομικών της ταξιδεύει αυτή τη στιγμή από το ένα συνέδριο επενδυτών στο άλλο. Το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού εξακολουθεί να προέρχεται από χώρες της ΕΕ».

‘Ενας δεύτερος λόγος είναι, όπως σημειώνει η εφημερίδα, «Ο Ερντογάν μπορεί να μην είναι πλέον μεσολαβητής στη Μέση Ανατολή, εξακολουθεί όμως να είναι ένας από τους πρώτους συνομιλητές στον πόλεμο της Ουκρανίας, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν τόσο η ουκρανική όσο και η ρωσική πλευρά, εάν θέλουν να ξαναρχίσουν συζητήσεις στο μέλλον.»

«Ωστόσο, οι ελπίδες του Σολτς να μπορέσει να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία για τους πρόσφυγες με τον Ερντογάν στο άμεσο μέλλον είναι πιθανό να είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν», αναλύει η taz. «Η σοβαρή οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη απόρριψη μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού των περίπου πέντε εκατομμυρίων προσφύγων που βρίσκονται ήδη στη χώρα. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι αντιδρούν με μεγάλη πικρία στην ιδέα ότι η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του φύλακα της ΕΕ ή ακόμη και να αυξήσει τις δραστηριότητές της προς αυτή την κατεύθυνση.»

Τούρκοι, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων στη Γερμανία

«Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα ζητήσει οι πολίτες της να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στην ΕΕ», σημειώνει σε δημοσίευμα της η Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Ωστόσο, δεν φαίνεται διατεθειμένη να εκπληρώσει τα έξι κριτήρια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας».

Η πρόοδος σε αυτό το ζήτημα καθίσταται επίσης πιο δύσκολη από το γεγονός ότι «η Τουρκία αντιπροσωπεύει πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στη Γερμανία», αναφέρει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης. «Τον Οκτώβριο, σχεδόν 9.700 Τούρκοι ζήτησαν άσυλο στη Γερμανία, σχεδόν όσοι και Σύροι. Τον Νοέμβριο, η Τουρκία θα μπορούσε ακόμη και να ανέβει στην πρώτη θέση. Οι κύριοι λόγοι για αυτό είναι η κρίση πληθωρισμού και η απογοήτευση με την επανεκλογή του Ερντογάν», =σχολιάζει η faz.

Οι φαντασιώσεις των ακραίων Ισραηλινών

«Τρελά όνειρα», ονομάζει το περιοδικό Spiegel τα μέτρα που εξέφρασε ο ακροδεξιός συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τους Παλαιστίνιους.

«Ο βουλευτής του Λικούντ Ντάνι Ντάνον και ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Ραμ Μπεν Μπαράκ έγραψαν ένα άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal την Τρίτη στο οποίο και οι δύο καλούσαν τον κόσμο να δεχτεί ανθρώπους από τη Γάζα», σημειώνει το περιοδικό αναφέροντας πως «αυτά τα ξεσπάσματα ενοχλούν την πλειοψηφία του ισραηλινού πληθυσμού και οι έρευνες δείχνουν αυξανόμενη απόρριψη της κυβέρνησης.»



«Οι ριζοσπαστικές απαιτήσεις ανθρώπων όπως ο Ντανόν και ο Μπεν Μπαράκ είναι πρόβλημα για τον Νετανιάχου. Πρέπει συνεχώς να καθησυχάζει τους Αμερικανούς εταίρους του και το κοινό ότι οι ακραίοι στο συνασπισμό δεν είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο. Αλλά ότι είναι αυτός που έχει τον έλεγχο», αναλύει το Spiegel.

«Αυτό που απαιτούν οι δύο Ισραηλινοί με έναν φαινομενικά λογικό τόνο στις σελίδες της Wall Street Journal διατυπώθηκε τελείως διαφορετικά από τον υπουργό Άβι Ντίχτερ πριν από λίγες ημέρες: Δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ότι αυτός ο πόλεμος είναι η Νάκμπα της Γάζας, δηλαδή η καταστροφή της», καταλήγει το περιοδικό.

Πηγή: DW - Ευθύμης Αγγελούδης

