Γάζα: Οι τρεις «οδηγίες επιβίωσης» του ισραηλινού στρατού στους Παλαιστινίους – «Υπακούστε για την ασφάλειά σας»

"Για την ασφάλειά σας, υπακούστε σε αυτές τις οδηγίες" σημειώνεται 

IDF

Τρεις «οδηγίες επιβίωσης» στους Παλαιστινίους της Γάζας ανακοίνωσε την Τετάρτη σε βιντεομήνυμά του στο X o εκπρόσωπος των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) για τις αραβικές υποθέσεις. 

«Υπακούστε για την ασφάλειά σας» επισημαίνεται. 

Το μήνυμα του ισραηλινού στρατού:

«Καθημερινό μήνυμα προς τους κατοίκους της Γάζας μετά την παράταση της προσωρινής παύσης πυρός:

  • Μην προσπαθήσετε να μετακινηθείτε στη βόρεια Γάζα, η οποία θεωρείται εμπόλεμη ζώνη. Μπορείτε να μετακινηθείτε νότια της Γάζας μόνο μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντίν. 
  • Απαγορεύεται η προσέγγιση στα σύνορα εντός χιλιομέτρου 
  • Απαγορεύεται η είσοδος στη θάλασσα.

Για την ασφάλειά σας, υπακούστε σε αυτές τις οδηγίες».

Πηγή: skai.gr

