Τρεις «οδηγίες επιβίωσης» στους Παλαιστινίους της Γάζας ανακοίνωσε την Τετάρτη σε βιντεομήνυμά του στο X o εκπρόσωπος των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) για τις αραβικές υποθέσεις.



«Υπακούστε για την ασφάλειά σας» επισημαίνεται.



Το μήνυμα του ισραηλινού στρατού:



«Καθημερινό μήνυμα προς τους κατοίκους της Γάζας μετά την παράταση της προσωρινής παύσης πυρός:

Μην προσπαθήσετε να μετακινηθείτε στη βόρεια Γάζα, η οποία θεωρείται εμπόλεμη ζώνη. Μπορείτε να μετακινηθείτε νότια της Γάζας μόνο μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντίν.

Απαγορεύεται η προσέγγιση στα σύνορα εντός χιλιομέτρου

Απαγορεύεται η είσοδος στη θάλασσα.

Για την ασφάλειά σας, υπακούστε σε αυτές τις οδηγίες».

A daily message to the residents of Gaza after the extension of the temporary operational pause:



⭕️ Do not try moving to northern Gaza, which is considered a war zone. You can only move to the south of Wadi Gaza via the Salah al-Din Road.



⭕️ It is forbidden to approach within… https://t.co/8HMjHJ3xcA — Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2023

Πηγή: skai.gr

