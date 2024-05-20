Σε μία πρώτη έκθεση μετά την απόφαση του γενικού αγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνα, Γιόαβ Γκάλαντ , ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και κατά τη συνεδρίαση του κόμματος Λικούντ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση «σκανδάλωσε».

«Αυτό δεν θα σταματήσει ούτε εμένα ούτε εμάς», φέρεται να είπε σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο Ynet.

Ο Νετανιάχου να εκδώσει επίσημη δήλωση αργότερα σήμερα.

Νωρίτερα σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, ζ ήτησε την έκδοση ενταλμάτων συλλήψεων για τον ηγέτες της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου για εγκλήματα και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τις επιθέσεις της 7ης και Οκτωβρίου. τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε.

Ο εισαγγελέας #ICC @KarimKhanQC ανακοινώνει αιτήσεις για εντάλματα συλλήψεων σε σχέση με τον Benjamin Netanyahu και τον Yoav Gallant στο πλαίσιο της κατάστασης στο κράτος της #Παλαιστίνης ⤵️ https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc — Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (@IntlCrimCourt) 20 Μαΐου 2024

Ο Καρίμ Καν είπε ότι το ΔΠΔ ζήτησε επίσης εντάλματα συλλήψεων για τον υπουργό Άμυνα του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ , καθώς και για δύο άλλους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, τον Μοχάμεντ Ντιαμπ Ιμπραΐμ αλ-Μάσρι, τον αρχηγό των Ταξιαρχών Αλ-Κασεμμά και τον αρχηγό των Ταξιαρχών Αλ-Κασεμμά. Αλ-Κασεμμ. Αλ-Κασεμμ. της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγιε .

«Δηλώνουμε ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που αναφέρονται στα αιτήματα που εγγράφονται στην παράταση μιας γενικευμένης και συστηματικής επίθεσης κατά του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού στο πλαίσιο της επιδίωξης της (εφαρμογής) της πολιτικής μιας οργάνωσης. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας, από τα εγκλήματα αυτά συνεχίζουν να διαπράττονται», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Καρίμ Καν.

Τα εντάλματα κατά των Ισραηλινών πολιτικών θα αποτελέσουν την πρώτη φορά που το ΔΠΔ θέτει στο στόχαστρο ηγέτη στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση βάζει τον Νετανιάχου στο ίδιο κάδρο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον οποίο το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Μια επιτροπή του ΔΠΔ θα εξετάσει τώρα την αίτηση του Καρίμ Καν για τα εντάλματα σύλληψης.

Ο Καν διευκρίνισε ότι οι κατηγορίες εναντίον των Σινουάρ, Χανίγιε και αλ-Μάσρι περιλαμβάνουν «εξόντωση, δολοφονία, σύλληψη ομήρων, βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά την κράτηση».

«Ο κόσμος συγκλονίστηκε στις 7 Οκτωβρίου όταν οι άνθρωποι απηύθυναν από τα υπνοδωμάτιά τους, από τα σπίτια τους, από τα διαφορετικά κιμπούτ στο Ισραήλ», ανέφερε ο Καν σε δηλώσεις του στο CNN, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι υποφέρουν πάρα πολύ».

Σε ό,τι αφορά τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ, τα εντάλματα περιλαμβάνουν «πρόκληση εξόντωσης, πρόκληση πείνας ως μέθοδος πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας, σκόπιμης στόχευσης αμάχων στη διάρκεια σύγκρουσης», δήλωσε ο Καν.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Όταν εμφανίστηκαν αναφορές τον περασμένο μήνα ότι ο γενικός εισαγγελέας του ΔΠΔ εξετάζει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου είπε ότι τυχόν εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά ανώτερων ισραηλινών κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων «θα προκαλέσει μια αγανάκτηση και ιστορικές διαστάσεις». ανεξάρτητο νομικό σύστημα που διερευνά αυστηρά όλες τις παραβιάσεις του νόμου».

Ερωτηθείς σχετικά ο Καν είπε: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» και πρόσθεσε ότι εάν το Ισραήλ διαφωνεί με το ΔΠΔ, «είναι ελεύθερος, παρά τις αντιρρήσεις τους για τη δικαιοδοσία, να υποβάλουν προσφυγή ενώπιον των δικαστών του δικαστηρίου και αυτό τους συμβουλεύομαι να κάνουν».

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του ΔΠΔ. Ωστόσο, το ΔΠΔ ισχυρίζεται ότι έχει δικαιοδοσία στη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, αφού οι Παλαιστίνιοι ηγέτες έχουν δηλώσει επισήμως το 2015 τη δέσμευσή τους στις ιδρυτικές αρχές του δικαστηρίου.

Χαμάς: Η απόφαση «εξισώνει το θύμα με τον δήμιο» - Στερεώνεται νομική βάση

Τ ην καταδίκη της εκφράζει η Χαμάς με επίσημη ανακοίνωσή της για την απόφαση του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την ηγετική δομή της οργάνωσης.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Χαμάς αναφέρει ότι η απόφαση στερείται νομικής βάσης και παραβιάζει τα διεθνή καταστατικά και ψηφίσματα

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Χαμάς:

«Η Χαμάς καταδικάζει σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να φέρει το θύμα και τον εκτελεστή σε ισότιμη βάση εκδίδοντας εντάλματα συλλήψεις κατά ορισμένων ηγετών της Παλαιστινιακής αντίστασης, χωρίς νομική βάση, κατά παράβαση των διεθνών καταστατικών και ψηφισμάτων που παρέχουν. και σε όλους τους κατεχόμενους λαούς του κόσμου το δικαίωμα να αντιστέκονται στην κατοχή σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης αντίστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 της Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Χαμάς καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα συλλήψεων και κράτησης κατά όλων των εγκληματιών πολέμου μεταξύ των ηγετών, αξιωματικών και στρατιωτών της κατοχής που συμμετείχαν σε εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού και απαιτούσε την ακύρωση όλων των ενταλμάτων σύλληψης. ηγέτες της Παλαιστινιακής αντίστασης, καθώς είναι αντίθετοι με τους διεθνείς καταστατικούς και ψηφίσματα».

Γκάλαντ: «Έγκλημα ιστορικών διαστάσεων»

Οργή επικρατεί στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων συλλήψεων κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.



Ο Χαν ζήτησε επίσης να εκδοθούν εντάλματα και εναντίον τριών ηγετών της Χαμάς — του Γιαχία Σινουάρ, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Ισμαήλ Χανίγια.

Ο υπουργός Πολέμου Μπένι Γκαντζ επέκρινε με σφοδρότητα την απόφαση του γενικού εισαγγελέα, αναφέροντας ότι ο στρατός του Ισραήλ συμμορφώνεται με τις διεθνές δίκαιο στις μάχες του στη Γάζα και χαρακτήρισε την απόφαση «έγκλημα ιστορικών διαστάσεων».



«Το Κράτος του Ισραήλ διεξάγει έναν από τους δίκαιους πολέμους που στη σύγχρονη ιστορία μετά από μια καταδικαστική σφαγή που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός.



«Ενώ το Ισραήλ μάχεται με έναν από τους αυστηρότερους ηθικούς κώδικες στην ιστορία, ενώ συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και υπερηφανεύεται για ένα ισχυρό ανεξάρτητο δικαστικό σώμα – το να γίνονται παραλληλισμοί μεταξύ των ηγετών μιας δημοκρατικής χώρας που είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τον ποταπό τρόμο με τους ηγέτες μιας αιμοδιψούς τρομοκρατικής οργάνωσης αποτελεί βαθιά διαστρέβλωση της δικαιοσύνης και κραυγαλέα ηθική χρεοκοπία » δήλωσε.





