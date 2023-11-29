Η Νόα Αργκαμάνι (Noa Argamani) απήχθη από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στην επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ. Η εικόνας της κοπέλας να τη μεταφέρουν στη Γάζα με μοτοσυκλέτα έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η Νόα είναι μία από τους 161 ανθρώπους που παραμένουν όμηροι της Χάμας.

Η καρκινοπαθής ηλικιωμένη μητέρα της, Λιόρα (Liora) είναι ετοιμοθάνατη και ζητά από τους μαχητές της Χαμάς να απελευθερώσουν το παιδί της για να μπορέσει να το δει πριν πεθάνει.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει αλλά θέλω την ευκαιρία αν δω το παιδί μου ξανά στο σπίτι… Νόα, σε περίπτωση που δεν προλάβω να σε ξαναδώ να ξέρεις ότι σε αγαπώ και ότι έκανα τα πάντα για αν σε φέρω πίσω…» αναφέρει με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και αξιοπρέπεια η Λιόρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.