Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Θέση κατά της κίνησης του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε το Λονδίνο.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε, σύμφωνα με την Telegraph: «Δεν πιστεύουμε πως η επιδίωξη ενταλμάτων σύλληψης θα βοηθήσει στο να βγουν οι όμηροι (από τη Γάζα), στο να περάσει μέσα βοήθεια ή να επιτευχθεί μια βιώσιμη εκεχειρία. Αυτό παραμένει η προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως για τη βρετανική κυβέρνηση το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επί της υπόθεσης, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος και το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη της Ρώμης που συνέστησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

