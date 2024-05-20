Παναθηναϊκός: Οι αντιδράσεις πάγκου και κόσμου στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το «πολυπόθητο» τρίποντο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου με το ματς να τελειώνει στο 2-2 (Παναθηναϊκός: 45+5′ Μπακασέτας, 59′ Μπερνάρ, Ολυμπιακός: 73′ Ποντένσε, 81′ Γιόβετιτς). Έτσι με το τέλος του πρωταθλήματος το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και χρειάζεται τη νίκη με τον Άρη στον τελικό του Κυπέλλου για να αποκτήσει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν.

Το «αιώνιο» ντέρμπι, αν μη τι άλλο, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις κατά τη διάρκειά του, θετικές και αρνητικές. Δείτε όλες τις στιγμές που ξεσήκωσαν πάγκο και κερκίδα στην παρακάμερα του αγώνα. Μαζί το χειροκρότημα που δέχθηκαν από τους φιλάθλους Μπερνάρ και Χουάνκαρ, αλλά και όλη η ομάδα μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

