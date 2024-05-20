Έντονα επικριτικός στην απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης Καρίμ Καν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, καθώς και τριών ηγετών στης Χαμάς εμφανίστηκε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Καν ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα και εναντίον των τριών ηγετών της Χαμάς — του Γιαχία Σινγουάρ, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Ισμαήλ Χανίγια.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την απόφαση του εισαγγελέα, διεμήνυσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών



Η εξίσωση Νετανιάχου και Γκάλαντ με τους ηγέτες της Χαμάς είναι επαίσχυντη, απορρίπτουμε την απόφαση του εισαγγελέα, δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν. Θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία, σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

