Μια γυναίκα με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, η οποία εργάζεται σε κρουαζιερόπλοιο, φέρεται να δολοφόνησε το νεογέννητο παιδί της.

Η φερόμενη ως παιδοκτόνος εργαζόταν στο πλοίο Silver Whisper, με σημαία από τις Μπαχάμες και, σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, δολοφόνησε το δύο μόλις ημερών παιδί της, το οποίο γέννησε εν πλω, χωρίς να έχει αποκαλύψει σε κανέναν ότι κυοφορούσε . Όπως γράφει ο Τύπος, έκρυψε το πτώμα του άτυχου βρέφους μέσα στην καμπίνα που μοιραζόταν με άλλους συναδέλφους της.

Οι καραμπινιέροι ειδοποιήθηκαν από εργαζόμενους στο κρουαζιερόπλοιο, όταν αυτό βρισκόταν στα ανοικτά της Τοσκάνης. Έσπευσαν, με ταχύπλοο και διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε σύγχυση, εντόπισαν το πτώμα του νεογέννητου και περισυνέλεξαν αποδεικτικά στοιχεία. Η παιδοκτόνος βρίσκεται σε νοσοκομείο του Γκροσέτο, υπό περιορισμό, και στο μεταξύ το πλοίο σάλπαρε από την Τοσκάνη για να συνεχίσει το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

