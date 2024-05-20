Η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου χαιρέτισε σήμερα το αίτημα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά των ηγετών του Ισραήλ και της Χαμάς κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα», υποστηρίζοντας ότι εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας «πρέπει να διωχθούν στο υψηλότερο επίπεδο».

«Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα πρέπει να διωχθούν στο υψηλότερο επίπεδο, ανεξάρτητα από τους δράστες. Η μάχη κατά της ατιμωρησίας όπου συμβαίνουν εγκλήματα αποτελεί προτεραιότητα για το Βέλγιο», δήλωσε η Χάτζα Λαμπίμπ σε ανακοίνωσή της.

«Το αίτημα του εισαγγελέα του Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης τόσο κατά ηγετών της Χαμάς όσο και κατά Ισραηλινών αξιωματούχων είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διερεύνηση της κατάστασης στην Παλαιστίνη», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα καταδίκασε την κίνηση του ΔΠΔ χαρακτηρίζοντας την «αποκρουστική και εντελώς απαράδεκτη». «Η πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΠΔ να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τους εκπροσώπους μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης μαζί με τους ηγέτες μιας ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης είναι αποκρουστική και εντελώς απαράδεκτη», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Νωρίτερα σήμερα ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Καρίμ Χαν ανέφερε ότι ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως «σκόπιμη πρόκληση λιμού κατά πολιτών», «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή δολοφονία».

Οι κατηγορίες που αφορούν τους ηγέτες της Χαμάς, ανάμεσά τους ο Γιαχία Σινουάρ, περιλαμβάνουν την «εξόντωση», «τον βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας και την σύλληψη ομήρων ως έγκλημα πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

