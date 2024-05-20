Ένα εξάχρονο κοριτσάκι, που είχε βρεθεί χθες χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα δάσος στην Ελβετία, αφού είχε εξαφανιστεί υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες ενώ έπαιζε σε ένα οικογενειακό πάρτι, πέθανε σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Το εξάχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο CHUV (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βω) στη Λωζάνη με ελικόπτερο, και δυστυχώς πέθανε» σήμερα πρωινές ώρες, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού του Βαλαί.

Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες Κυριακή στις 5:54 το απόγευμα για την εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού που βρισκόταν σε ένα οικογενειακό πάρτι στην περιοχή Ραβουάρ.

Το κορίτσι έπαιζε στο πάρτι και δεν εθεάθη από τις 5 το απόγευμα και μετά.

Η αστυνομία του καντονιού, σε συνεργασία με πολυάριθμες υπηρεσίες και μονάδες βοήθειας, την αεροπορία και περισσότερους από 200 εθελοντές, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας.

Το βράδυ της Κυριακής, στις 21:20, η έρευνα επεκτάθηκε στο δάσος, που βρίσκεται όχι μακριά από το μέρος όπου έγινε το πάρτι, και εκεί εντοπίστηκε το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του.

Η εισαγγελία του καντονιού έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Οι αρχές δεν δίνουν πρόσθετες πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

