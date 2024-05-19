Συντριβή ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου Ραΐσι : Tα σενάρια για το τι συνέβη

Καθώς το θρίλερ της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Ραΐσι, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο εμπειρογνώμονας Φαίδων Καραϊωσηφίδης συνοψίζει μιλώντας στον Σκάι, τα πιθανά σενάρια για το τι έχει συμβεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνοψίζοντας ότι όπως αποδείχτηκε ο πρόεδρος Ραΐσι πετούσε τελικά μέσα σε ένα παλαιότερης κατασκευής, αμερικανικό ελικόπτερο Bell 212 και ότι περίπου τέσσερα ή πέντε τέτοια μοντέλα χρησιμοποιούνται από την ιρανική αεροπορία για τη μεταφορά σημαινόντων προσώπων, ο κος Καραϊωσηφίδης έκανε λόγο για ένα τυπικό περιστατικό όπου ο καιρός είναι κυρίαρχος παράγοντας.

«Δηλαδή, το ελικόπτερο σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι ένα ιπτάμενο μέσο με σημαντικούς περιορισμούς σε σχέση με ένα αεροπλάνο, παγιδεύεται μέσα στον καιρό», είπε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας το τι σημαίνει το παραπάνω, ο εμπειρογνώμονας περιέγραψε πως ο χειριστής επί της ουσίας χάνει την αντίληψη του χώρου.

«Έχει τα όργανά του, πιθανότατα τον παρακολουθεί ραντάρ, έχει επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αλλά ο ίδιος, μέσα σε πυκνή ομίχλη, δεν έχει αντίληψη του τι υπάρχει γύρω του», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως σε αυτές τις περιπτώσεις και καθώς τα ελικόπτερα πετούν σε σχηματισμό, αυτός διευρύνεται ακριβώς για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ τους.

Μάλιστα σημειώνει πως το σημείο από το οποίο πετούσε το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου, αποτελεί μια εκ των πιο ορεινών περιοχών του Ιράν.

Υπάρχουν ψηλά βουνά κι έτσι τα ελικόπτερα δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να πετάξουν πάνω από το εδαφικό ανάγλυφο κι αντ`αυτού πραγματοποιούν τις πτήσεις εντός του, διαδικασία άκρως επικίνδυνη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον κο Καραϊωσηφίδη, ο πιλότος μπορεί να επιλέξει ως πιθανή λύση την πτήση σε πολύ χαμηλό ύψος προκειμένου να έχει αντίληψη του περιβάλλοντος, κίνηση που πολλές φορές μπορεί να αποβεί μοιραία, ιδιαιτέρως εν προκειμένω όπου η ομίχλη στην περιοχή ήταν εντονότατη ακόμη και για όσους κινούνταν στο έδαφος.

Δεδομένης της κακής ορατότητας, «εάν ο πιλότος κατέβηκε χαμηλά στην προσπάθεια του είτε να προσανατολιστεί είτε να βρει ένα κατάλληλο μέρος να προσγειωθεί, αυτό ίσως αποδείχτηκε μοιραίο» υπογράμμισε.

Μάλιστα επεσήμανε πως έτσι κι αλλιώς η αναγκαστική προσγείωση σε τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Ο εμπειρογνώμονας ανέφερε πως το ότι έχει καταπέσει το ελικόπτερο είναι ένα από τα πιθανά σενάρια λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι κανείς δεν έχει καταφέρει, αρκετές ώρες μετά το συμβάν να επικοινωνήσει με αυτό.

Πρόσθεσε δε πως το πτητικό μέσο είναι κανονικά εφοδιασμένο με ραδιοφάρους που εκπέμπουν σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως η νύχτα θα κάνει τις συνθήκες της έρευνας εντοπισμού ακόμη δυσκολότερες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.