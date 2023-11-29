Νέα ομάδα 12 ομήρων (10 Ισραηλινοί και δυο Ρώσοι) θα απελευθερώσει σήμερα το απόγευμα η Χαμάς - 6η ημέρα εκεχειρίας στη Γάζα - ενώ λήγει το βράδυ και η παράταση των 48 ωρών που είχε δοθεί.

Το Ισραήλ έχει λάβει ήδη τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ Σταυρό Ιωαννίδη.

Παράλληλα υπάρχει έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και συζητήσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για πιθανή νέα επέκταση της κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου να συνεχιστεί η «ανταλλαγή» ομήρων της Χαμάς και Παλαιστίνιων κρατούμενων στις φυλακές του Ισραήλ.

Αν δεν επιτευχθεί νέα συμφωνία, η εκεχειρία λήγει τα μεσάνυχτα.

«Ναι» από τη Χαμάς σε νέα επέκταση

Η Χαμάς «είναι σύμφωνη να παραταθεί η ανακωχή κατά τέσσερις ημέρες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Η Χαμάς είναι σε θέση να απελευθερώσει Ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατά μαζί με άλλα κινήματα της αντίστασης και άλλα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας και με τους ίδιους όρους», δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο

Καθημερινά από την Παρασκευή, η Χαμάς απελευθερώνει γύρω στις δέκα γυναίκες και παιδιά τα οποία απήγαγε κατά την αιματηρή επίθεση που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση τριπλάσιων παλαιστίνιων φυλακισμένων.

Δώδεκα όμηροι (δέκα Ισραηλινές και δύο Ταϊλανδοί) απελευθερώθηκαν χθες το βράδυ.

Από την πλευρά του Ισραήλ αφέθηκαν ελεύθεροι 30 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές φυλακές.

Συνολικά, στις 6 ημέρες εκεχειρίας, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε με την υποστήριξη, εκτός του Κατάρ, και της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν απελευθερωθεί έως σήμερα 60 ομήροι - ανάμεσά τους 21 ξένοι υπήκοοι, στην πλειονότητά τους Ταϊλανδοί που ζουν στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του Ισραήλ, αφέθηκαν ελέυθεροι 180 Παλαιστινίοι - κυρίως γυναίκες και παιδιά - που βρίσκονταν στις ισραηλινές φυλακές.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Γάζα, κατά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους.





