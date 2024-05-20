Μετά τον Αντρέι Μπελούσοφ, που διορίστηκε υπουργός Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τη Δευτέρα τον πρώην υφυπουργό Οικονομίας Όλεγκ Σαβέλιεφ ως υφυπουργό Άμυνας, σύμφωνα με δημοσιευμένο διάταγμα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο τεχνοκράτης Σαβέλιεφ εργάστηκε στο υπουργείο Οικονομίας από το 2008 έως το 2014 και για μικρό χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως το «νο 2» του Μπελούσοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του υπουργείου εκείνη την εποχή.



Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο Σαβέλιεφ διετέλεσε υπουργός Κριμαίας το 2014-2015. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ήταν ελεγκτής στο Ρωσικό Λογιστικό Επιμελητήριο, επιβλέποντας τις κρατικές δαπάνες άμυνας και ασφάλειας, κάτι που μπορεί να διαδραμάτισε ρόλο στην απόφαση του προέδρου της Ρωσίας.



Το Reuters σχολιάζει ότι η νέα κίνηση του Πούτιν αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της πρόθεσης του Πούτιν να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της πολεμικής οικονομίας της Ρωσίας της οποίας το κύρος είχε υποστεί βαρύ πλήγμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος προκάλεσε έκπληξη την περασμένη εβδομάδα παύοντας τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σoϊγκού και αντικαθιστώντας τον με τον Μπελούσοφ, οικονομολόγο και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Η κίνηση θεωρήθηκε ευρέως ως προσπάθεια για στοχευμένες αμυντικές δαπάνες με το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και για «εκκαθάριση» του υπουργείου Άμυνας, το οποίο επλήγη από ένα μεγάλο σκάνδαλο δωροδοκίας.



