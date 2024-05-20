Μετά από ουκρανικό πλήγμα σε κόλπο της προσαρτημένης από τη Ρωσία Σεβαστούπολης, τη νύχτα προς τη 19 Μαΐου, ενδέχεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχει βυθιστεί τόσο το ναρκαλιευτικό «Κόβροβετς», όπως και το μικρό πυραυλοφόρο πλοίο «Τσικλόν». Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα ο επικεφαλής του κέντρου Τύπου των αμυντικών δυνάμεων του Νότου της Ουκρανίας, Ντμίτρι Πλετεντσούκ, υπογραμμίζοντας ότι η πληροφορία αυτή ελέγχεται.

«Είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα, στην Κριμαία, να μην υπάρχει ούτε ένα πυραυλοφόρο πλοίο με πυραύλους κρουζ σε περίπτωση που η πληροφορία για το «Τσικλόν» επαληθευθεί. Και πράγματι μια τέτοια πιθανότητα υπάρχει. Και είναι πράγματι πολύ μεγάλη. Προκαταρκτικά, μιλάμε για την πιθανότητα να επλήγησαν δύο πλοία. Όμως περιμένουμε ακόμη τα αποτελέσματα», υπογράμμισε ο Πλετεντσούκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να λάβουν «πληροφορίες αντικειμενικού ελέγχου», πριν ανακοινώσουν με βεβαιότητα την καταστροφή των δύο πλοίων.

Χθες Κυριακή, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε την καταστροφή στη Σεβαστούπολη του ναρκαλιευτικού «Κόβροβετς». Νωρίτερα την καταστροφή του είχε ανακοινώσει η υπηρεσία Τύπου του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας. Η ρωσική πλευρά δεν σχολίασε την ανακοίνωση για την καταστροφή του ναρκαλιευτικού.

Το ουκρανικό κανάλι “Krimski Veter” στο Telegram επισήμανε ότι το «Τσιρκόν» υπέστη μεγάλες ζημιές κατά τον νυχτερινό βομβαρδισμό στην προβλήτα όπου, σύμφωνα με φωτογραφίες, ήταν αγκυροβολημένο. Την επομένη το πλοίο δεν ήταν στην θέση του.

Το κανάλι Astra στο Telegram ισχυρίζεται, επικαλούμενο πηγές, ότι στην προβλήτα έπεσαν τρεις πύραυλοι ATACMS, ενώ το πυραυλοφόρο «Τσικλόν» βυθίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

