Η γιορτή θεσμός για την πόλη του Πειραιά, οι «Ημέρες Θάλασσας», επιστρέφουν για 10η χρονιά, από την Παρασκευή 24 Μαΐου έως την Κυριακή 2 Ιουνίου με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, μουσική, ξεναγήσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη φορέων και συλλόγων της πόλης.

Συναυλίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, εν πλω ξεναγήσεις, θερινός κινηματογράφος, η γαλάζια νύχτα για την προβολή και προώθηση του πειραϊκού εμπορίου, αλλά και πολλές άλλες εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες, συνθέτουν το πρόγραμμα αυτής της ξεχωριστής γιορτής με πάνω από 100 εκδηλώσεις συνολικά. Η τελετή έναρξης των Ημερών Θάλασσας για το 2024, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου, μια ημέρα πριν την επίσημη έναρξη των «Ημερών Θάλασσας 2024», στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με μια μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος Onirama, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα τραγούδια τους.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, κατά την ομιλία του, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την παρουσίαση του προγράμματος «Ημερών Θάλασσας 2024», στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορικότητα των δράσεων, που μετρούν ισάριθμα έτη με αυτά που βρίσκεται ο κ. Μώραλης στη θέση του πρώτου δημότη. «Είναι θεσμός για την πόλη μας. Είναι όλες οι δράσεις δωρεάν για το κοινό και έχουν μια μικρή επιβάρυνση για τον Δήμο μας, δεδομένου του μεγέθους και του πλήθους τους. Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, η οποία κάθε χρόνο βελτιώνεται, καθώς πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα ή θα υπάρχουν παραλείψεις, όμως πιστεύω ότι η γιορτή αυτή μέσα από αυτό το 10ήμερο δίνει στην πόλη του Πειραιά μία ζωντάνια.»

Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανδριάνα Ζαρακέλη τόνισε πως: « Οι ‘Ημέρες Θάλασσας' είναι μια γιορτή που γίνεται από την πόλη, για την πόλη. Και από τους φορείς και από όλους εμάς που εργαζόμαστε για να υλοποιούνται οι ‘Ημέρες Θάλασσας'.»

Στις σημαντικότερες δράσεις των ‘Ημερών Θάλασσας' αναφέρθηκε στη συνέχεια ο σύμβουλος του δημάρχου Πειραιά, Παναγιώτης Κυρίμης, ο οποίος επεσήμανε πως δεν πρόκειται για μια απλή γιορτή για την πόλη του Πειραιά, αλλά αποτελούν θεσμό και από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, ενότητας, ψυχαγωγίας που συμβαίνουν κάθε χρόνο στο Δήμο, τέτοια εποχή». Ακολούθως οι πρόεδροι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ιωσήφ Βουράκης ΔΗ.ΡΑ.Π. "Κανάλι Ένα 90,4 και Γιάννης Βοϊδονικόλας ΚΟ.Δ.Ε.Π., Δήμου Πειραιά ανέλυσαν τους τρόπους με τους οποίους θα συμβάλλουν ως συνδιοργανωτές στις «Ημέρες θάλασσας 2024».

Το πρόγραμμα

Για όλες αυτές της ημέρες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ατομικές και ομαδικές ζωγραφικές εκθέσεις, μουσικούς περιπάτους και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα, στην πλειοψηφία τους καθ' όλη τη διάρκεια του δεκαημέρου.

Παράλληλα οι Πειραιώτες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης , θα μπορούν και φέτος να συμμετάσχουν σε συλλογικές δράσεις, όπως ο καθαρισμός παραλιών, εν πλω ξεναγήσεις (με απαραίτητη κράτηση θέσης), παρατήρηση του έναστρου ουρανού, σινεμά δίπλα στη θάλασσα κ.α. Θα μπορούν, όμως, να θαυμάσουν και την τριήρη «Ολυμπιάς» που θα «δέσει» στο Πασαλιμάνι.

Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες, ξεχωρίζουν το ‘Posidonia cup' (αγώνες ιστιοπλοΐας), το ‘Posidonia run' (αγώνες τρεξίματος) αλλά και η κολυμβητική σκυταλοδρομία «Βασίλης Τοκάκης».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δράσεις που σκοπό έχουν να επανασυστήσουν ιστορικά τοπόσημα του Πειραιά στο κοινό. Έτσι, στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί επισκέψεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και στα αρχαία οχυρά της πόλης.

Ακόμη, με στόχο την τόνωση της αγοράς και της καταναλωτικής κίνησης, ο Εμπορικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επίδειξη μόδας, ενώ η «γαλάζια νύχτα» θα φέρει μοναδικές εκπτώσεις στις βιτρίνες των καταστημάτων.

Μόλις μπει ο Ιούνιος, το Σάββατο 1/6, οι δρόμοι και τα μαγαζιά της Τρούμπας θα γεμίσουν (όπως κάθε φορά) στο street party, ενώ η τελετή λήξης θα έχει και πάλι τραγούδια, καθώς το κοινό θα απολαύσει τη γνωστή τραγουδίστρια Γλυκερία, στις 2/6 (20:00), στον Όρμο Αφροδίτης της Πειραϊκής.

Σημειώνεται ότι στην επίσημη ιστοσελίδα imeresthalassas.gr θα αναρτηθεί αναλυτικά το πρόγραμμα προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση για το ενδιαφερόμενο κοινό για το πλήθος των εκδηλώσεων, την τοποθεσία, τις ημέρες και ώρες αυτών.

