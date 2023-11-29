ΟΗΕ για Μεσανατολικό: Λύση δύο κρατών με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ

Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν από τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί προς μια λύση δύο κρατών στην παλαιστινιο-ισραηλινή σύγκρουση, λέγοντας ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να αναγνωριστεί ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών.

«Είναι καιρός να προχωρήσουμε με αποφασιστικό, μη αναστρέψιμο τρόπο προς μια λύση δύο κρατών, βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Τατιάνα Βαλόβαγια, γενική διευθύντρια του γραφείου του ΟΗΕ στη Γενεύη, εκφωνώντας ομιλία εκ μέρους του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόσθεσε ότι αυτό θα σήμαινε ότι «το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.