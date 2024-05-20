Στην 5η θέση των κυριότερων επενδυτριών χωρών στη Ρουμανία κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2023 βελτιώνοντας τη θέση της κατά τρεις θέσεις σε ένα χρόνο (έναντι της 8ης θέσης το 2022).

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για τη Ρουμανία που συνέταξε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (αρμόδιο και για Μολδαβία) της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και δημοσιοποιήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία από τη Ρουμανική Υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου (ONRC) για το σύνολο του 2023, προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση του σχετικού καταλόγου (έναντι της 8ης θέσης το 2022), εμφανίζοντας αύξηση τόσο του επενδεδυμένου κεφαλαίου όσο και του αριθμού των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα οι συνολικές επενδύσεις/FDI Stock τον Δεκέμβριο του 2023 στη Ρουμανία έφθασαν στα 54,3 δισ. ευρώ (έναντι 52,3 δισ. ευρώ το 2022, αύξηση κατά 3,8%), ενώ ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου έφθασε στις 251.226 (έναντι 244.215 το 2022, αύξηση κατά 7.011 επιχειρήσεις). Οι συνολικές επενδύσεις/FDI Stock της Ελλάδας στη Ρουμανία, κατά την ίδια περίοδο, έφθασαν στα 2,44 δισ. ευρώ (έναντι 1,5 δισ. ευρώ το 2022, αύξηση κατά 59,5%, λόγω κυρίως της εξαγοράς της Enel από την ΔΕΗ) αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 5% του συνόλου (3,29% το 2022).

Στις 3 πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Ολλανδία με επενδύσεις 9,695 δισ. ευρώ (20% του συνόλου), Γερμανία με 5,886 δισ. ευρώ (12,15%) και Αυστρία με 5,402 δισ. ευρώ (11,15%).

Παράλληλα, ο αριθμός των ρουμανικών εταιρειών με συμμετοχή ελληνικού κεφαλαίου ανέρχεται στις 8.624 αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 3,45% του συνόλου (έναντι 8.398 επιχειρήσεων με ποσοστό 3,42% στο σύνολο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

