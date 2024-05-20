Μεθυσμένη Πολιτεία θυμίζει από χθες το βράδυ η Θεσσαλονίκη, μετά και την ιστορική εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη και την κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος της ιστορίας του!



Λίγες ώρες μετά τον σπουδαίο και ιστορικό θρίαμβο, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε μια mini-movie διάρκειας 5 λεπτών με σημαντικές στιγμές της ομάδας από αγώνες και ντέρμπι μέσα στη σεζόν!



Παράλληλα, στο βίντεο υπήρχαν οι αρχηγικές ομιλίες των Αντρέ Βιεϊρίνια, Στέφαν Σβαμπ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς προς τους συμπαίκτες τους στα αποδυτήρια πριν από τα μεγάλα ματς, αλλά και οι «ντόπες» του ίδιου του Ραζβάν Λουτσέσκου προς τους παίκτες του!



Δείτε το βίντεο:

